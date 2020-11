Jan Bednarek de Southampton sur les gains marginaux aidant à transformer les saints

Jan Bednarek a utilisé des gains marginaux pour produire de grandes améliorations.

Southampton occupe fièrement la cinquième place pour ce week-end après avoir été transformé au cours des 12 derniers mois par le manager Ralph Hasenhuttl.

Le défenseur des saints Bednarek a été une figure clé dans leur ascension remarquable de la lutte contre la relégation à la promotion d’une place européenne.

Le souci du détail de Bednarek, l’aide d’un psychologue, les leçons de boxe et le changement de régime alimentaire sont le genre de choses qui ont amélioré son jeu.

«La différence que même un pour cent peut vous donner est en fait énorme», a déclaré le joueur de 24 ans. «Régime alimentaire, travail avec le kiné et petites choses qui peuvent vous aider à mieux performer pour vous donner un avantage contre un adversaire.

«La compétition dans le football moderne est vraiment, vraiment élevée et je ne me pardonnerais jamais de ne pas travailler dur pour tenter ma chance. Je dirais que je suis talentueux mais je veux aussi travailler dur, donner le meilleur de moi-même et je veux donner la meilleure version de moi-même et c’est ce que j’ai essayé de faire.

«Les petites différences peuvent beaucoup aider. J’ai essayé un régime sans gluten et cela m’aide vraiment. J’ai fait quelques cours de boxe avec mes amis. Cela peut vous aider dans certains aspects, avec des pieds rapides et pour bouger votre corps. Vous devenez plus élastique.

«Il y a un côté physique, un côté mental et ce côté mental est assez important car il y a beaucoup de pression, peu de temps pour récupérer et, avec mon psychologue, nous avons trouvé un moyen de récupérer après les matchs et cela m’a vraiment aidé.