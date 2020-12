ISL 2020-21 Score en direct, Jamshedpur FC vs FC Goa Dernières mises à jour: Jamshedpur FC chercheraient à prolonger leur série de six matches sans défaite lorsqu’ils affrontent un FC Goa dans le Super Ligue indienne au Tilak Maidan mercredi. Suivre Actualités18Sports ‘ blog de match en direct pour toutes les dernières mises à jour.

Après leur défaite lors de la première journée contre le Chennaiyin FC, les hommes d’Owen Coyle se sont bien battus et ont réussi à rester invaincus lors de leurs six derniers matches. Ils n’ont concédé qu’un seul but lors des trois derniers matches, gardant deux feuilles blanches et sont classés cinquième avec 10 points.

Et l’entraîneur Coyle est ravi de l’éthique de travail et de l’attitude dont son équipe a fait preuve jusqu’à présent.

« À chaque match, les garçons ont été plus forts. Nous avons essayé de chercher des domaines, nous devions nous attaquer. Et les garçons ont répondu. Quand vous avez un groupe comme celui-là, vous pouvez obtenir de bons résultats », a-t-il déclaré.

Le match verra un affrontement entre les deux meilleurs buteurs de la saison en cours – Igor Angulo (Goa) et Nerijus Valskis (Jamshedpur) – qui sont à égalité sur six buts chacun.

Les deux joueurs sont cruciaux pour leurs équipes respectives. Angulo et Valskis ont tous deux marqué 75% des buts de leur équipe, ce qui souligne la dépendance de leurs équipes à leur égard.

Souffrant d’une vague de blessures, le Jamshedpur FC sera renforcé par le retour d’Aitor Monroy de suspension.

« C’est toujours agréable d’avoir des joueurs de qualité. (Aitor) C’est un joueur doué et donne l’exemple aux plus jeunes.

« Nous avons encore des joueurs prêts à intervenir. Nous avons des options offensives et nous devons être à notre meilleur contre une bonne équipe parce que Goa l’est certainement », a déclaré Coyle.

L’Ecossais a souligné que son équipe devra faire de son mieux dès la première minute contre l’équipe locale.

« FC Goa, ils ont des joueurs individuels très talentueux qui peuvent créer des problèmes. Nous devrons résoudre les problèmes sur le terrain et chercher à leur donner des problèmes », a-t-il déclaré.

Goa, en revanche, a huit points et se trouve à la septième place. Ils ont lutté jusqu’à présent, la défense étant leur plus grande faiblesse.

Lors de ses deux derniers matchs, Goa a fait face à 29 tirs dont 10 cadrés. Ils ont maintenant perdu deux matchs au trot.

Mais l’entraîneur Juan Ferrando a jeté son dévolu sur l’avenir plutôt que sur le passé.

« Pour nous, l’accent est mis sur le présent et c’est sur Jamshedpur. Bien sûr, je suis triste. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Dans notre mentalité, nous décidons d’un plan et d’une voie que nous garderons secrets jusqu’à demain. , » il a dit.