ISL 2020-21 Score en direct, Hyderabad FC vs Jamshedpur FC Dernières mises à jour: Hyderabad FC prendre en charge Jamshedpur FC dans le Super Ligue indienne (ISL) au stade Tilak Maidan. Hyderabad est invaincu, avec un nul et une victoire, et n’a pas concédé de but jusqu’à présent, tandis que Jamshedpur est sans victoire, avec un match nul et une défaite.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Hyderabad FC pourrait ressembler à ils sont bien placés. Mais avec seulement deux tirs cadrés en deux matchs, l’entraîneur d’Hyderabad, Manuel Marquez, aura beaucoup à s’inquiéter. Hyderabad a connu un début de campagne impressionnant cette fois avec quatre points en deux matchs. Mais l’équipe n’a marqué qu’un seul but, qui provenait d’un penalty.

Marquez a convenu que son équipe devait être améliorée. «Nous devons nous améliorer non seulement en défense, mais aussi dans la dernière partie de la surface de réparation de l’adversaire. Nous devons créer des opportunités plus claires. En deux matchs, nous n’avons qu’un seul but sur pénalité », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas tout ce dont il a à s’inquiéter. Hyderabad pourrait être contraint de dépendre de son contingent indien après les blessures de Joel Chianese et Lluis Sastre. Marquez a confirmé que le duo serait hors-jeu pendant un certain temps.

L’attaquant de Jamshedpur Nerijus Valskis a déjà marqué trois fois et Marquez sait de quoi le Lituanien est capable. «En deux matchs, il a marqué trois buts différents. Mais nous devons rester concentrés sur les autres joueurs qui peuvent marquer à tout moment du match », a-t-il déclaré.

L’entraîneur Owen Coyle, qui n’a pas encore goûté à une victoire avec Jamshedpur, a déclaré qu’ils devraient respecter leurs adversaires car ils savent de quoi ils sont capables. «Nous avons beaucoup de respect pour la qualité d’Hyderabad. Aridane est un grand joueur. Nous sommes bien conscients de leur menace. Mais nous savons que si nous performons comme nous l’avons fait en première mi-temps (contre Odisha), nous serons en mesure d’obtenir les trois points », a déclaré Coyle.

«Nous allons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Petit à petit, je pense que nous grandissons, nous nous améliorons », a déclaré l’Ecossais.

Sur le front offensif, Jamshedpur a joué jusqu’à présent, mais c’est leur défense qui leur a échoué. Coyle devra voir leur défense forte s’il veut remporter une victoire contre Hyderabad.