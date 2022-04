Jamshedpur Romp à 5-1 Win over Goa; Bangalore Complète Hattrick of Wins

Le Jamshedpur FC a produit une performance cinq étoiles pour faire rouler le FC Goa 5-1 et souligner ses références en tant que l’un des favoris tandis que le Bengaluru FC l’a laissé tard avec une victoire 2-1 sur le Hyderabad FC et a remporté trois victoires en autant de matchs, en les matchs du troisième tour de la Reliance Foundation Development League (RFDL) ici dimanche.

Les Red Miners étaient imparables lors du coup d’envoi du matin au Nagoa Football Ground, en particulier en seconde période, car ils ont dominé une équipe habile de Goa et ont été mortels dans le dernier tiers. Cette victoire signifie qu’ils ont maintenant enregistré la victoire avec la marge la plus élevée de la ligue inaugurale jusqu’à présent. Jamshedpur a maintenant sept points en trois matchs. Bengaluru compte neuf points et est à égalité de points avec le Kerala Blasters FC qui a également remporté ses trois premiers matches.

Pour Jamshedpur, Phijam Singh (6e PEN, 90+4) a marqué un doublé avec des buts venant de Sakir Ali (11e) qui a marqué un étourdissant, Lalruatmawia (40e) et Sorokhaibam Meitei (78e) qui a maintenant marqué à chaque match pour son côté. Pour le FC Goa, Mallikjan Kalegar a fait 2-1 mais ce n’était pas suffisant car les Gaurs n’ont jamais pu revenir après cela.

Lors du coup d’envoi du soir au Benaulim Ground, c’était l’histoire de deux mi-temps alors que Bengaluru dominait la première mi-temps en prenant l’avantage grâce à Rahul Raju (14e) qui inscrivait son troisième but consécutif. Mais Hyderabad est revenu en force en deuxième période, marquant dès la première minute grâce à une tête d’Amritpal Singh (46e). Mais dans les arrêts de jeu, le remplaçant Monirul Molla (90+2) a aidé les Bleus à rafler les trois points.

À Nagoa, le match a débuté de manière frénétique, Phijam se convertissant sur place après que Lalruatmawia ait été piraté par Hrithik Tiwari dans le but de Goa. Cinq minutes plus tard, Ali a volé le ballon à Danstan Randall au plus profond de la moitié de terrain de Goa et a lancé une frappe venimeuse du bord de la surface devant le gardien et dans le coin le plus éloigné.

Il a fallu trois minutes à Goa pour en retirer un, Kalegar tirant une demi-volée après que le ballon lui soit tombé d’un corner. Mais leurs espoirs d’atteindre le niveau étaient en fumée alors que Jamshedpur a encore amélioré son jeu, fermant des espaces et chassant les joueurs de Goa du ballon avec leur présence physique. Cela a porté ses fruits, Lalruatmawia hochant la tête après que le gardien Hrithik ait renversé le ballon sur son chemin à la suite d’une livraison de Keisan Angelo.

Jamshedpur menait 3-1 à la mi-temps et est revenu avec plus de menace après la pause en marquant deux buts pour compléter la déroute. Tout d’abord, Meitei est sorti du banc pour poignarder une passe de Jordan Borges depuis le bord de la surface, Hrithik laissant le ballon se tortiller de sa prise et dans le filet. Dans les arrêts de jeu, Phijam a dépassé Hrithik qui n’a pas réussi à garder sa faible tentative hors de danger pour que ce dernier insère le rebond dans un filet vide.

Pendant ce temps, Bengaluru et Hyderabad se sont relayés pour rejeter les chances dans les première et deuxième mi-temps respectivement, les premiers dépassant leurs rivaux du sud à la fin. Raju a donné une avance rapide à son équipe, Lastborn trouvant l’attaquant avec un magnifique ballon traversant, qu’il a claqué devant Lalbiakhlua Jongte dans le but d’Hyderabad. Namgyal Bhutia est venu le plus près de Bengaluru juste avant la mi-temps, son effort embrassant le poteau en sortant. Tout était Hyderabad après la pause alors que C.Lalchungnunga a raté quelques occasions dorées, le gardien des Blues Sharon effectuant un arrêt important juste avant qu’Emboklang ne place un centre pour que Molla l’écrase au fond du filet au plus profond du temps d’arrêt. .

