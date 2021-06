Jamshedpur Girl vend 12 mangues pour Rs 1,2 Lakh et achète un smartphone pour les cours en ligne

Un « oncle » de Mumbai a aidé une fille de 11 ans de Jamshedpur à réaliser son rêve d’acheter un smartphone et de suivre des cours en ligne. Tulsi Kumari, qui vend des mangues au bord de la route, a été choquée lorsqu’une certaine haine d’Ameya lui a acheté 12 mangues d’une valeur de Rs 120 000, en payant Rs 10 000 pour chaque mangue. L’argent a été transféré mercredi sur le compte de son père Srimal Kumar.

Hate, le directeur général de Valuable Edutainment Private Ltd a appris les difficultés de la jeune fille qui a très récemment parlé aux médias locaux de la crise financière qui ne lui permet pas d’acheter un smartphone et de suivre des cours en ligne.

Kumari, une élève de cinquième année a fréquenté une école publique, qui a fermé ses portes à la suite de la pandémie de coronavirus et du verrouillage qui a suivi.

Après avoir reçu l’argent forfaitaire, Kumari a déclaré qu’elle avait vendu des mangues pour économiser de l’argent afin de pouvoir se payer un smartphone, mais maintenant qu’elle a l’argent, elle peut désormais suivre des cours en ligne et poursuivre ses études, rapporte Times of India.

Hete, dont l’organisation facilite les cours virtuels, a déclaré qu’il n’avait pas tout à fait fait une œuvre de bienfaisance en aidant Kumari. Il a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé l’aumône ni abandonné ses études et que ses efforts l’avaient inspiré pour aider la jeune femme dans ses études.

Le verrouillage du coronavirus a provoqué un changement de paradigme dans les classes et la scolarité, et la plupart des opérations se sont déplacées en ligne, approfondissant la fracture numérique en Inde. L’année dernière, le fils d’une aide domestique à Chennai a été surpris en train de voler un smartphone, mais plus tard, l’inspecteur de police lui en a offert un pour qu’il puisse continuer ses cours en ligne.

L’étudiant de 13 ans d’une école d’entreprise a été contraint de franchir le pas après avoir désespéré de suivre des cours en ligne. Ses parents n’auraient pas les moyens d’acheter un smartphone car son père travaille dans une biscuiterie, ce qui a poussé l’élève à se lancer dans le vol.

Selon la police, le garçon était en compagnie de deux garçons du même quartier défavorisé. Le duo a utilisé l’adolescent comme appât pour voler un téléphone portable. Après l’avoir vu flâner pendant les heures de classe, ils ont décidé de l’attirer avec l’idée d’un smartphone pour qu’il ne rate plus ses cours en ligne.

Trois d’entre eux ont ensuite réussi à voler le téléphone portable d’un chauffeur de camion à Thiruvottiyur et finalement tous les trois ont été arrêtés. Cependant, l’histoire a pris une tournure empathique après que l’inspecteur de police S Bhuvaneshwari a entendu le besoin du garçon d’un smartphone afin de poursuivre ses études.

