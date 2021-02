Jamshedpur FC survit à l’assaut de la deuxième mi-temps du Bengaluru FC, 100e but de Chhetri pour gagner 3-2

C’était un jeu passionnant de deux moitiés mais Jamshedpur FC est sorti vainqueur en survivant à un assaut en seconde période pour battre Bengaluru FC 3-2 dans leur dernier Super Ligue indienne (ISL) Jeudi 2020-21 au stade Tilak Maidan. Les deux équipes jouant pour la sixième place, JFC a conservé la victoire malgré un spectacle fougueux en seconde période de Bengaluru, qui a terminé septième. Les buts de Stephen Eze (16 ′), Seiminlen Doungel (34 ′) et David Grande (41 ′) ont mis JFC à la pause avant que Bengaluru ne réponde par des buts de Francisco Gonzalez (62 ′) et Sunil Chhetri (71 ′).

Jamshedpur était partout à Bengaluru dans la première moitié. Ils ont constamment causé des problèmes à la défense inexpérimentée de Bengaluru et ont pris les devants 3-0 à la pause – leur toute première dans l’histoire de l’ISL. La défense de Bengaluru était coupable d’avoir mal débuté – seule Odisha a concédé plus de buts en première mi-temps cette saison – et les Bleus se sont effondrés sous la pression, encore une fois.

Eze, qui a marqué le vainqueur dans le match inversé, a ouvert le score pour JFC par un coup franc. Le défenseur a converti le centre d’Aitor Monroy au deuxième poteau après que le gardien de Bengaluru Lalthuammawia Ralte n’a pas réussi à dégager ses lignes.

La signature d’hiver Doungel a rapidement rejoint le parti, marquant son premier but pour JFC et aussi le premier de la saison. Farukh Choudhary a carré le ballon à Doungel, qui a sauté son marqueur avant de percer son tir dans le coin le plus éloigné sous un angle aigu.

JFC a poursuivi sa brutalité devant le but et a retrouvé le filet sur coup d’arrêt juste avant la clôture de la première mi-temps. Monroy a fouetté une croix taquine dans la boîte pour le Grande non marqué, qui a fait un signe de tête devant Ralte avec facilité.

Bengaluru a fait deux changements à la pause – avec Gonzalez et Erik Paartalu à venir. Ces substitutions s’avéreraient utiles car l’équipe de Naushad Moosa a dominé la seconde période.

Ils ont reçu un moyen de revenir alors que Gonzalez a réduit son déficit avec une solide finition. La défense de JFC n’a pas réussi à gérer la remise en jeu de Parag Shrivas et l’Espagnol a sauté sur le ballon perdu, enfouissant sa tête dans le filet.

Il y avait plus à venir de BFC et c’est leur talisman, Chhetri, qui a retiré un autre avec un 100e but historique. Harmanjot Khabra a livré un centre puissant dans la surface pour Chhetri, qui a devancé Eze et a marqué une tête sourde.

La défense de JFC a tenu bon dans les dernières minutes alors qu’ils complétaient le doublé sur leurs adversaires.