Jamshedpur FC signe Rakshit Dagar et Sheikh Sahil

La franchise de la Super League indienne (ISL), le Jamshedpur FC, a annoncé jeudi la signature du gardien de but Rakshit Dagar et du milieu de terrain Sheikh Sahil dans leur équipe dans le cadre d’un accord qui les maintiendra au club jusqu’en 2025.

Rakshit, qui a rejoint le Gokulam Kerala FC en 2021, a fait 18 apparitions et a fait partie intégrante de la victoire de la I-League pour le club. Il a deux trophées de la I-League à son nom.

Le gardien de but a également fait partie du Sudeva FC, du Bengale oriental et du Punjab FC pendant son passage en I-League. Dagar a fait ses débuts au United Sikkim FC en 2013.

“Je suis extrêmement heureux de rejoindre Jamshedpur. Je pense que c’est l’endroit idéal pour moi en ce moment pour grandir et me développer avec les conseils d’Aidy Boothroyd, Leslie Cleevely et le soutien constant des fans de Jamshedpur. J’ai hâte d’être sur le terrain », a déclaré Rakshit.

D’autre part, Sahil a commencé sa carrière à l’académie Mohun Bagan. Il a également joué dans la I-League U-16 au sein de l’équipe de jeunes de Mohun Bagan. L’entraîneur de l’époque, Kibu Vicuna, l’a inscrit dans l’équipe senior.

Il était un membre fiable de l’équipe qui a réussi à remporter la I-League lors de la saison 2019 pour Mohun Bagan.

“Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Jamshedpur. Mon objectif est d’aider l’équipe de toutes les manières possibles. Mon objectif est de m’épanouir avec les conseils du gaffer Aidy Boothroyd, ainsi que des joueurs expérimentés de l’équipe. Les jeunes joueurs ont très bien réussi avec Jamshedpur et c’est l’endroit idéal pour moi et montrer mon courage. Je veux faire partie du onze de départ et contribuer aux victoires », a déclaré Sahil après avoir signé sur les lignes pointillées.

Rakshit et Sahil rejoindront l’équipe à Jamshedpur pour la pré-saison à la mi-août, portant respectivement les maillots n°1 et 27.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici