Jamshedpur FC signe Jay Emmanuel-Thomas pour la saison à venir

Le club indien de Super League (ISL) Jamshedpur FC a annoncé vendredi la signature de l’attaquant polyvalent Jay Emmanuel-Thomas pour la saison à venir.

Le joueur de 31 ans, également appelé JET, a beaucoup d’expérience, ayant joué pour Arsenal, Blackpool, Doncaster Rovers, Cardiff City, Ipswich Town, Bristol City, Queens Park Rangers, Milton Keynes Dons, Gillingham, PTT Rayong, Livingston et Aberdeen jusqu’à présent dans sa carrière bien remplie.

L’homme de Forest Gate a maintenant trouvé une maison à Jamshedpur car il a signé pour représenter les Red Miners.

“La croissance du football indien a été fascinante à suivre et c’est un sentiment formidable de faire partie des vainqueurs de l’ISL League Shield. Il est maintenant temps de reposer les distinctions de la saison dernière et de travailler dur pour la prochaine. Chaque match va être difficile et mon objectif est de contribuer à gagner en équipe tout en jouant un football passionnant et de ravir les incroyables fans de Jamshedpur à chaque fois que nous allons sur le terrain », a déclaré JET sur le site officiel du club.

Ce diplômé de l’Arsenal Youth Academy est un meneur de jeu polyvalent, attaquant et peut également jouer en tant qu’ailier. Il a fait partie de l’équipe nationale d’Angleterre aux niveaux des moins de 17 ans et des moins de 19 ans.Dominant avec son physique, son rythme et son contrôle étroit, JET a marqué 13 buts en 13 matchs pour Arsenal Under-23 lors de sa saison d’évasion.

“JET est un joueur de haut niveau avec une expérience exceptionnelle et a beaucoup joué en Angleterre ainsi qu’en Asie. Il apporte beaucoup de flexibilité offensive et peut jouer dans de nombreuses positions, ce qui ajoute de la puissance de feu à notre équipe », a déclaré Aidy Boothroyd, entraîneur-chef du Jamshedpur FC.

“Créer et finir des occasions sont les points forts que JET ajoute à l’équipe avec une mentalité de gagnant. Il a un excellent œil pour une bonne passe et des pieds pleins d’habileté pour dominer le jeu tout en affrontant des adversaires. C’est aussi une grande personne en dehors du terrain, j’ai eu beaucoup de conversations avec lui et il a fait preuve d’une ferme intention de venir représenter Jamshedpur », a-t-il ajouté.

JET rejoindra l’équipe pour la pré-saison à la mi-août, portant le maillot numéro 10.

