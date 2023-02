Jamshedpur FC remporte la victoire 2-0 contre le NorthEast United FC

Le Jamshedpur FC a enregistré sa troisième victoire de la saison 2022-23 de la Super League indienne (ISL) après avoir battu le NorthEast United FC 2-0 au stade Indira Gandhi Athletic Stadium samedi.

Ritwik Das et Daniel Chukwu ont marqué le but alors que les Red Miners sont passés à moins de trois points de l’East Bengal FC au classement. Les Highlanders sont devenus la première équipe de l’ISL à concéder plus de 44 buts en une seule saison.

Vincenzo Annese a apporté trois changements à sa formation avec Mashoor Shereef, Mohamed Irshad et Parthib Gogoi pour remplacer Gaurav Bora, Jithin MS et Emil Benny. Aidy Boothroyd n’a fait qu’un changement solitaire alors que Rafael Crivellaro est revenu dans le onze de départ et Harry Sawyer est tombé sur le banc.

Dans les dix premières minutes, le Jamshedpur FC était en tête. Arindam Bhattacharja a paré le tir de Boris Singh sous un angle aigu avant que la puissante frappe de Jay Thomas de l’extérieur de la surface ne secoue le montant.

Au milieu de la mi-temps, le NorthEast United FC est finalement entré dans la surface adverse avec Romain Philippoteaux. La tentative de l’attaquant manquait de puissance, car TP Rehenesh mettait facilement son corps derrière.

Le Jamshedpur FC a frappé à la porte tout au long de la première mi-temps et à six minutes de la pause, ils ont été récompensés. Chukwu a fouetté une balle basse dans une surface de réparation bondée à bout portant avant que Das ne la tape dans un filet vide.

Le Jamshedpur FC a doublé son avantage à la 57e minute après que Crivellaro ait joué un ballon en profondeur pour que Chukwu se niche au second poteau. Le Nigérian a été impliqué dans un mouvement intelligent avec Boris quelques instants plus tard. Les Red Miners sont passés très près d’ajouter un troisième but, mais le tir de Boris est sorti de la barre.

À l’autre bout du terrain, sept minutes après l’heure de jeu, Parthib a coupé dans la surface du flanc droit et a tenté d’en boucler un dans le deuxième poteau, mais Rehenesh était à fond pour le nier.

Quelques minutes plus tard, le remplaçant Jithin a ramené le ballon sur le chemin d’Alex Saji à l’intérieur de la surface, mais l’arrière droit l’a tiré haut. Le NorthEast United FC a pris les devants dans les dix dernières minutes, mais a été déçu par une mauvaise finition.

Le Jamshedpur FC a porté le total de points de sa saison à 12 après le triomphe. Les Red Miners chercheront à terminer leur saison en beauté mais devront apporter leur A-game sur le terrain lorsqu’ils affronteront ATK Mohun Bagan le 9 février.

En revanche, le NorthEast United FC a subi sa 15e défaite de la saison et se concentrera sur son prochain match contre l’East Bengal FC le 8 février.

