Mises à jour en direct ISL 2020-21 Jamshedpur FC vs Hyderabad FC: Jamshedpur FC, contre Hyderabad FC, sera à la recherche d’un renouveau après avoir subi trois défaites consécutives dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 69 au Tilak Maidan à Vasco, Goa dimanche. Jamshedpur FC était proche du top 4, mais lors des derniers matchs, il a connu une baisse importante et est tombé à la neuvième place du tableau des points. Hyderabad FC, en revanche, occupe la quatrième place et voudrait consolider cette place. Suivez toutes les mises à jour en direct de Jamshedpur FC vs Hyderabad FC sur le blog de News18 Sports.

À Owen Coyle, Jamshedpur a un entraîneur qui sait ce qu’il faut pour y arriver. L’Anglais a orchestré la course de conte de fées de Chennaiyin la saison dernière après avoir pris les commandes à mi-chemin, les guidant du bas du tableau à la finale. Et malgré la baisse de points lors des derniers matchs, Coyle pense que Jamshedpur est dans une meilleure position cette fois pour faire le top quatre par rapport à la position qu’il s’est trouvée avec les deux fois vainqueurs de l’ISL la saison dernière.

« Nous avons huit matchs à disputer pour nous battre pour ces places en séries éliminatoires », a déclaré Coyle. « Et si quelqu’un connaît le défi de faire ça, c’est moi-même, puisque j’étais là-bas en bas l’année dernière (avec Chennaiyin) avant de nous lancer dans une course formidable. Jamshedpur est dans une meilleure position que moi avec Chennaiyin l’année dernière . Nous sommes donc plus que capables de combler le déficit pour y arriver. Ce que nous devons faire, c’est revenir à notre meilleur. «

Pour ce faire, Jamshedpur a renforcé son équipe dans la fenêtre de transfert avec les ajouts des attaquants Seiminlen Doungel (prêt) et Farukh Choudhary, qui pourraient tous deux figurer dimanche.

Comparé à ses adversaires, Hyderabad est en bonne forme, invaincu lors de ses quatre matchs précédents. Et un domaine sur lequel ils chercheront à capitaliser est la défense bégayante de Jamshedpur qui a concédé huit buts lors de ses trois derniers matchs. Auparavant, l’équipe de Coyle venait de concéder neuf buts en autant de matches.

Mais ils affrontent une équipe qu’ils n’ont jamais réussi à battre lors de leurs trois rencontres jusqu’à présent, ce qui permet à Jamshedpur d’être également optimiste quant à leurs chances. Et l’entraîneur d’Hyderabad, Manuel Marquez, s’attend à un match difficile pour les deux équipes. « Nous jouons contre une équipe qui voudra gagner après trois équipes consécutives », a-t-il déclaré. « Ils veulent essayer d’arriver dans le top quatre, c’est la raison pour laquelle ils ont recruté deux nouveaux joueurs. C’est une équipe solide dirigée par un entraîneur avec beaucoup d’expérience. »