Score en direct ISL 2020-21, Jamshedpur FC vs SC East Bengal Dernières mises à jour: Jamshedpur FC fera face à un découragé SC Bengale oriental dans le but de se qualifier pour les éliminatoires de la Super Ligue indienne (ISL) dimanche. L’équation est simple pour Jamshedpur FC et Owen Coyle.

Ils sont à quatre points de l’une des deux places en séries éliminatoires pour lesquels ils peuvent raisonnablement se battre. Et ils ont cinq matchs pour combler cet écart. Le premier d’entre eux vient quand ils affrontent le SC East Bengal au stade Fatorda.

Après qu’une séquence de cinq matchs sans victoire a menacé leurs chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, Jamshedpur a réussi à se remettre sur les rails avec une victoire sur l’Odisha FC lors de son match précédent. Cependant, l’entraîneur Coyle sait qu’ils doivent maintenir cet élan jusqu’à la fin de la saison s’ils veulent terminer dans les quatre premiers.

« Les gars ont travaillé si dur. Prenez chaque match à la fois et essayez d’être positif et de gagner le match, c’est ce que nous devons faire », a déclaré Coyle. La seule chose que Coyle semble avoir pour lui est sa défense.

Jamshedpur a maintenant gardé trois feuilles blanches consécutives, un revirement remarquable étant donné qu’ils ont concédé huit buts lors de leurs trois matches précédents. Mais il aura besoin de son attaque pour trouver la forme que le vainqueur contre Odisha était le premier but de Jamshedpur en jeu ouvert en quatre matchs.

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, le Bengale oriental a frustré Jamshedpur alors qu’il était un homme à terre pendant la majeure partie du match. Coyle sait à quel point les adversaires de dimanche peuvent être bons.

« L’essentiel est que le Bengale oriental est une équipe très dangereuse », a déclaré Coyle. « Ils ont signé beaucoup de joueurs. Les standards, ils n’ont pas aussi bien performé contre Bengaluru. Donc ils chercheront à essayer de gagner le match et à se maintenir en lice. »

« Nous devons être très respectueux des qualités qu’ils possèdent mais aussi essayer d’imposer nos qualités. Ce sera la clé du match. » Le Bengale oriental, en revanche, est en difficulté. Une défaite dimanche étouffera plus ou moins leurs chances en séries éliminatoires.

Ils sont sans victoire en cinq matchs et ils n’ont pas marqué lors de trois de leurs quatre derniers matchs. Le Bengale oriental manquera également son entraîneur-chef suspendu Robbie Fowler. Mais l’entraîneur adjoint Tony Grant a défendu les performances de son équipe dans la ligue jusqu’à présent.

« Je ne pense pas que cela ait été difficile sur le terrain », a-t-il déclaré. « Quand vous analysez tout, l’équipe n’a été placée dans l’ISL qu’à la dernière minute. Nous avons eu une pré-saison de deux semaines. Je pense que l’équipe a fait énormément. »

« Nous sommes un point derrière le Kerala qui a eu de nombreuses années pour se préparer pour cette année. Tout le staff et tous les joueurs méritent d’être félicités pour le combat qu’ils ont montré et nous continuerons de montrer ce combat », a ajouté Grant.