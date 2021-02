Mises à jour en direct ISL 2020-21 Odisha FC vs Jamshedpur FC: Jamshedpur FC, contre Odisha FC, seront désespérés pour une victoire car ils sont toujours en lice pour les éliminatoires de la Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 79 au stade GMC de Bambolim lundi. Jamshedpur est sans victoire pour ses cinq derniers matches depuis qu’il a battu le Bengaluru FC. Toujours avec une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, ils voudront une victoire aujourd’hui. L’Odisha FC est ébranlé en bas de tableau et toujours à la recherche de sa deuxième victoire de la saison. Suivez toutes les mises à jour en direct d’Odisha FC vs Jamshedpur FC sur le blog de News18 Sports.

Jamshedpur et Odisha ont disputé leur match aller le 29 novembre, un match nul 2-2 exaltant. Dans ce match, Jamshedpur avait une avance de deux buts avec Nerijus Valskis marquant un doublé, mais le gardien TP Rehenesh a été expulsé pour avoir manipulé le ballon et Diego Mauricio les a punis et a marqué un double. Le but de match nul de Mauricio est venu à la troisième minute du temps d’arrêt.

L’Odisha FC n’a remporté qu’un seul match et en a perdu sept, réussissant une seule feuille blanche dans cette édition. Mais ils ont enregistré deux nuls lors des deux dernières rencontres contre de meilleures équipes. L’entraîneur Stuart Baxter a exhorté son équipe à se lever et à changer les choses. « Pour le moment, nous devons commencer (tourner) ces bonnes performances qui se sont terminées par un match nul vers de bonnes performances qui aboutissent à une victoire », a-t-il déclaré.

Jamshedpur se trouve dans une situation similaire. Alors qu’Odisha a perdu des points lors de ses quatre derniers matchs, cela fait cinq matchs depuis que JFC a enregistré une victoire. Le JFC n’a également pas réussi à marquer dans trois de ses quatre derniers matchs. Alors que les quatre premiers semblent toujours si éloignés, l’entraîneur Owen Coyle cherchera à changer la forme de but de son équipe. « Le moyen pour nous est d’essayer de gagner ces matchs qui peuvent faire la différence, d’un point à trois points. Nous avons montré l’année dernière que si vous pouvez gagner match après match, alors cela amène (les équipes) à ces positions (quatre premiers Nous avons six matchs massifs devant nous, mais nous prendrons chaque match à la fois en commençant par Odisha. Nous voulons essayer de gagner ce match », a-t-il déclaré.