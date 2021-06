Jamsetji Tata devient le plus grand philanthrope du monde au siècle dernier

Jamsetji Nusserwanji Tata, le fondateur du groupe Tata, est en tête de la liste des philanthropes EdelGive Hurun du siècle, avec un don estimé à 102,4 milliards de dollars principalement effectué dans le secteur de la santé et de l’éducation.

Jamsetji Tata, dont les fondations ont commencé dès 1892, était populaire pour ses entreprises dans l’industrie du coton et de la fonte. Il a créé la Tata Iron and Steel Works Company (TISCO) à Jamshedpur, maintenant connue sous le nom de Tata Steel à Jamshedpur. Jamsetji Tata est décédé en 1904 et Tata Steel opère désormais dans 26 pays et emploie environ 80 500 personnes, selon divers rapports.

« La valeur philanthropique totale de Tata est composée de 66% de Tata Sons, estimée à 100 milliards de dollars, uniquement sur la base de la valeur des entités cotées », a déclaré le rapport EdelGive Hurun Philanthropists of the Century.

Le Groupe et ses activités philanthropiques sont actuellement dirigés et supervisés par le Président émérite Ratan Tata.

Anas Rahman Junaid, directeur général et chercheur en chef de Hurun India, a déclaré : « C’est un moment de fierté de voir un Indien en tête des philanthropes du siècle EdelGive Hurun 2021 », rapporte la division commerciale.

Entre autres, le fondateur de Wipro, Azim Premji, est le seul Indien à être classé parmi les 50 meilleurs philanthropes mondiaux compilés par la Fondation. Premji, qui a offert à l’Inde un don de 22 milliards de dollars pour diverses causes nobles, s’est classé 12e sur la liste.

Parmi les 5 premiers figurent Bill Gates & Melinda French Gates, Henry Wellcome, Howard Hughes et Warren Buffett.

Les données utilisées pour compiler les classements proviennent de sources accessibles au public et, dans certains cas, des données directement partagées par les entreprises. Selon Business Standard, le classement est basé sur la valeur philanthropique totale, qui est la valeur des actifs ajustée pour l’inflation, ainsi que la somme des dons ou des distributions à ce jour.

« Il est surprenant que Jeff Bezos et Elon Musk n’aient pas fait partie de cette liste. Les histoires des plus grands philanthropes du monde du siècle dernier racontent l’histoire de la philanthropie moderne. L’héritage des premiers milliardaires du monde tels que Carnegie et Rockefeller, jusqu’aux Bill Gates et Warren Buffett d’aujourd’hui, montre comment la richesse créée a été redistribuée », a déclaré Rupert Hoogewerf, président et chercheur en chef de Hurun Report.

Le rapport estime en outre que les 50 plus grandes personnes philanthropiques mondiales ont collectivement apporté une contribution de 30 milliards de dollars, soit 6 % de leurs dotations totales sous forme de subventions annuelles. Seuls 13 des 50 premiers sont vivants aujourd’hui 13 et les secteurs de l’éducation et de la santé sont devenus les causes les plus populaires, suivis de la protection sociale.

