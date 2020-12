L’un des plus grands zoos du monde en termes de nombre et d’espèces d’animaux en un seul endroit est en train de se développer à Jamnagar dans le Gujarat, a déclaré vendredi un responsable du gouvernement de l’État.

MK Das, secrétaire en chef supplémentaire du bureau du ministre en chef, a déclaré que le zoo était en cours de développement par Reliance Industries, qui exploite une raffinerie à Jamnagar.

Das a fait cette annonce en faisant une présentation sur le Gujarat lors d’une conférence virtuelle dans le cadre de la «Semaine de la Fondation ASSOCHAM».

« Comme nous le savons tous, la plus haute statue du monde se trouve au Gujarat (Statue de l’Unité à Kevadiya). Maintenant, l’un des plus grands zoos du monde, en termes de nombre et d’espèces d’animaux à un seul endroit, arrivera très prochainement à Jamnagar », dit Das.

Selon les détails téléchargés sur l’Autorité centrale du zoo, le méga zoo, appelé « Royaume de sauvetage zoologique et de réhabilitation des verts », s’étendra sur 250,1 acres.

<< Le rapport détaillé du projet (DPR) soumis avec le plan directeur (de mise en page) pour la création proposée du royaume de sauvetage zoologique et de réhabilitation des Verts à Jamnagar, Gujarat par Reliance Industries Limited a été approuvé par la 33e réunion de la Central Zoo Authority tenue le 12 février 2019, "informe le site Web de la CZA.

Selon la disposition du plan partagée par CZA, le zoo aura des oiseaux et des animaux du monde entier dans des sections nommées Frog House, Dragon’s Land, an Insectarium, Land of Rodent, Aquatic Kingdom, Forest of India, Marshes of West Coast, Indian Desert et l’île exotique.

On s’attend à ce que des animaux comme le lion d’Afrique, le guépard, le jaguar, le loup indien, le lion asiatique, l’hippopotame pygmée, l’orang-outan, le lémurien, le chat pêcheur, l’ours paresseux, le tigre du Bengale, le tapir malais, le gorille, le zèbre, la girafe, l’éléphant d’Afrique et le dragon de Komodo soient partie du zoo.