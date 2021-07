Jammu Bizman obtient un stimulateur cardiaque de la taille d’une capsule, les médecins prétendent qu’il est «le plus petit du monde»

Un homme d’affaires basé à Jammu a retrouvé une nouvelle vie après avoir subi une intervention chirurgicale pour obtenir un nouveau stimulateur cardiaque « de la taille d’une capsule » pour traiter son problème de rythme cardiaque, ont déclaré mercredi des médecins, affirmant qu’il s’agissait du « plus petit stimulateur cardiaque du monde ». Lors d’une conférence de presse virtuelle tenue ici, les médecins et le patient ont partagé les défis et les expériences de la procédure.

Subash Chandra Sharma, 52 ans, a bénéficié de l’implantation du « plus petit stimulateur cardiaque au monde » pour traiter son problème de rythme cardiaque, ont déclaré les médecins. L’opération a été réalisée récemment à l’hôpital Max de Saket par une équipe de médecins, dirigée par le Dr Balbir Singh, président , sciences cardiaques à l’établissement.

« Le stimulateur cardiaque de la taille d’une capsule est 93 % plus petit que les stimulateurs cardiaques conventionnels et nécessite une approche minimalement invasive. Cela pourrait potentiellement bénéficier à une plus grande partie de la population indienne qui subit une chirurgie cardiaque chaque année », selon un communiqué publié par le Dr Singh. Sharma, originaire de Jammu, avait déjà connu une augmentation soudaine de sa fréquence cardiaque en jouant avec ses enfants. et a eu une panne de courant à la suite d’une telle activité. Sentant quelque chose de grave, il a consulté un médecin local et a ensuite pris un deuxième avis du Dr Singh, a-t-il déclaré.

« Le médecin a suggéré quelques tests, dont la surveillance Holter, qui ont montré des battements cardiaques manquants. Dans cette condition appelée bradycardie, le cœur bat plus lentement que la normale, ce qui peut être corrigé par un stimulateur cardiaque qui envoie des signaux électriques au cœur pour corriger le battement », indique le communiqué. « Après un examen attentif de l’état du patient et des résultats des tests, nous savions qu’une intervention chirurgicale avec un stimulateur cardiaque était nécessaire pour éviter des conséquences potentiellement graves. J’ai suggéré le stimulateur cardiaque à Sharma pour minimiser tout risque, car il avait une glycémie et une pression artérielle élevées », a déclaré Singh.

Sharma a déclaré qu’il était initialement inquiet de la chirurgie à part entière et anxieux des restrictions qui accompagnent les implants. « Certains de mes patients ont ressenti un léger inconfort avec le stimulateur cardiaque traditionnel, qui est placé sous la peau dans la poitrine. Parfois, cela pourrait potentiellement conduire à des risques d’infection. Mais le nouveau stimulateur cardiaque sans plomb a minimisé le risque d’infections des poches telles que les modifications inflammatoires de la peau, notamment la douleur, l’enflure, la rougeur, etc. », a déclaré le Dr Singh.

Étant donné que ce stimulateur cardiaque avancé est placé à l’intérieur du cœur via une veine de la jambe, l’incision thoracique est évitée et « ne crée pas non plus de cicatrice ou de bosse sous la peau », a-t-il déclaré. Un porte-parole de l’équipe a déclaré que l’opération avait eu lieu. le 29 mai et ce petit stimulateur cardiaque coûte en moyenne Rs 14 lakh.

Après être sortie de l’hôpital, Sharma a déclaré: «Avant l’admission, j’ai eu quelques épisodes où je me suis complètement évanoui. J’ai également eu le souffle court, alors j’ai voulu poursuivre la procédure. »

