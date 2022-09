Jammu Artiste souffre d’une crise cardiaque alors qu’il se produit sur scène et décède

Lors d’un incident tragique, un artiste s’est effondré et est décédé sur scène après avoir été victime d’un arrêt cardiaque dans la région de Bishnah à Jammu. Selon un rapport de NDTV, l’artiste était un homme déguisé en déesse Parvati et il se produisait dans un Ganesh Utsav à Bishnah lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque.

Le rapport indiquait que l’artiste s’appelait Yogesh Gupta. Il exécutait un numéro énergique sur scène lorsqu’il s’est laissé tomber au sol. Après la chute, on l’a vu bouger un peu mais ensuite il n’a pas bougé. Alors que les spectateurs étaient incrédules, beaucoup étaient d’avis que tout cela faisait partie de sa performance. Après plusieurs instants passés, l’un de ses co-acteurs s’est précipité sur scène pour le trouver insensible malgré plusieurs tentatives pour le réveiller.

Voici la vidéo :

Plus d'informations pic.twitter.com/FGPxQvWHit — Narendra nath mishra (@iamnarendranath) 8 septembre 2022

Gupta a été transporté d’urgence à l’hôpital, où on a appris qu’il était décédé. Dans un passé récent, plusieurs incidents d’artistes et d’interprètes souffrant d’arrêts cardiaques sur scène ont été signalés à travers le pays. Krishnakumar Kunnath alias KK, un chanteur de lecture populaire qui était la voix derrière Dil Ibaadat, Tu Jo Mila, Khuda Jaane, Labon ko et plusieurs autres, était l’un des chanteurs les plus polyvalents d’Inde. KK est décédé des suites d’un arrêt cardiaque quelques minutes après avoir joué sur scène au Nazrul Mancha de Kolkata. L’homme de 53 ans s’est plaint d’un malaise pendant la représentation. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital CMRI où il a été déclaré mort.

Attristé par la disparition prématurée du célèbre chanteur Krishnakumar Kunnath, populairement connu sous le nom de KK. Ses chansons reflétaient un large éventail d’émotions et touchaient la corde sensible des gens de tous les groupes d’âge. Nous nous souviendrons toujours de lui à travers ses chansons. Condoléances à sa famille et ses fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) 31 mai 2022

Lorsque la nouvelle de sa mort a éclaté, plusieurs personnes à travers le pays se sont tournées vers les médias sociaux pour clamer leur tristesse et leur incrédulité.

