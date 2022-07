Jammin’ on the Rock et Food Truck Friday pour la dernière émission estivale – Shaw Local

ROCK FALLS – Les vendredis Jammin ‘on the Rock et Food Truck de Rock Falls Tourism organiseront leurs derniers événements de l’été en août.

Les deux événements auront lieu au RB&W Park, 201 E. Second St., Rock Falls

Jammin’ On The Rock sera de 18h à 20h jeudi. Les artistes qui se produiront comprendront David Cuckler, Tara Norris, Starlight Blues Band, Weigh Me Down Band et Eric Whitlock. La nourriture sera fournie par Brito’s Grill et Shelby Rae’s.

Les vendredis des camions de restauration commenceront à 11 h 30 le 12 août. Les vendeurs programmés incluent Brito’s Grill, Brother Daryl’s, Food Express, AR Chimney Cakes, The Italian, Mama Jayne’s Grub, Shelby Rae’s, Brent’s Firehouse Coffee, GG’s Ice Cream, Sweet Butts Cotton Candy, Avon-Debra Lathrop, Sauk Valley Bank, Happy Tails, Surf Broadband Solutions, Build-A-Pet Clubhouse, May Kay Cosmetics-Julie Gallentine, State Farm Insurance-Shay Brown, United Country Sauk Valley Reality, Soulagement de la douleur en temps réel -Susan Johnson, Hot Pepper Farm du chef Heatley et Drom Jewelry. Le groupe Outpatience commencera à se produire à 19h

Pour plus d’informations, contactez la directrice de Rock Falls Tourism Melinda Jones au 815-622-1106 ou à [email protected]