Jammin’ à Waynesboro, big band à Pen Mar et… Washington devient violet ! C’est le meilleur de NXT !

Terminez l’été avec du divertissement brûlant — que votre idée de plaisir implique du théâtre, de la musique, des festivals, des activités de plein air ou l’apprentissage de quelque chose de nouveau, nous avons votre guide de divertissement ici même dans NXT Best !

Histoires en rond

Lundi 26 août – 19h

Église unitarienne universaliste de Hagerstown

13245 Cearfoss Pike

Hagerstown

Octogénaire Ellouise Schoettler décrit l’arc de sa vie dans une interview avec son amie et collègue créative Susan Gordon, se remémorant sa réponse récurrente aux difficultés, aux défis personnels, familiaux, nationaux et mondiaux dévastateurs. Extrait de Stories in the Round. Entrée gratuite. Appelez le 301-730-1638 ou envoyez un e-mail à fanitsky@hotmail.com.

Les routes vers Antietam

Lundi 26 août – 19h

Salle McKinley

Église épiscopale Saint-Paul

209, rue Main Ouest

Sharpsburg

Présenté par des historiens locaux Jean Schildt et Laura Marfut. Une partie de la série de conférences sur la guerre civile. Sponsorisée par le Jacob Rohrbach Inn. Tirage au sort pour un livre autographié ou une gravure de la guerre civile à l’achat d’un billet de 5 $. Aire de stationnement à côté de l’allée et sur les rues Main et Hall. La conférence est gratuite. Aller à tinyurl.com/3ecxvurk ou appelez le 301-432-5079.

Les Rave-Ons

Mardi 27 août – 14h et 19h30 et mercredi 28 août – 14h

Cabane de jeu Totem Pole

9555 Route du terrain de golf n° 603

Fayetteville, Pennsylvanie

Critique musicale des années 1950, groupe hommage. Musique de Buddy Holly et plus encore. 39 $. Accéder à https://tinyurl.com/24u7mpsc ou appelez le 717-352-2164.

Faycez U Know avec Halima Pérou

Mercredi 28 août – 18h à 20h

Place de l’Université

50, rue Washington Ouest

Hagerstown

Go-go, soul et funk. Dernier marché et concert de musique MDWK de la saison. Nourriture et boissons (y compris les boissons alcoolisées) disponibles à l’achat. Organisé par la ville de Hagerstown. Entrée gratuite.

Église baptiste du West End

Mercredi 28 août – 19h

Kiosque à musique du parc municipal

501, avenue Virginie

Hagerstown

Si le temps le permet. Chrétien contemporain. Dernier événement de la série Encounter Music. Organisé par Valor Ministries. Gratuit. Aller à www.valorexcel.com.

Fils de terrains

Vendredi 30 août – 17h30 à 20h

Créateurs de musique

46, rue Main Ouest

Waynesboro, Pennsylvanie

Jazz, folk et classique. Entrée gratuite. Dons appréciés. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à music@artsalliancegw.org ou appelez le 717-655-2500.

Festival Gospel de Pennsylvanie

Vendredi 30 août – 19h, samedi 31 août – 14h et 19h, dimanche 1er septembre – 15h

Centre Luhrs

475, promenade Lancaster

Shippensburg, Pennsylvanie

Vendredi: Les frères Booth, Mark Lowry et Les Erwins ; samedi à 14h : Les Inspirations, Les Kramers et Poet Voices; Samedi à 19h : Une vision plus grande, une voie choisie et Les trémies; et dimanche : L’héritage des cinq, Joseph Habedank et Jeff et Sheri Easter. Chaque spectacle de 25 $ à 45 $ ou tous les spectacles de 89 $ à 139 $. Aller à https://luhrscenter.com/events/ ou appelez le 717-477-7469.

Groupe de Robbie Limon

Vendredi 30 août – 19h30 et samedi 31 août – 14h

Cabane de jeu Totem Pole

9555, chemin du terrain de golf

Fayetteville, Pennsylvanie

Musique des années 70. 39 $. Accéder à https://tinyurl.com/bdy2d7mc ou appelez le 717-352-2164.

Curtis Salgado : La Fondation du Blues

Vendredi 30 août – 20h à 22h30

Vinyle Hub City

28, rue Baltimore Est.

Hagerstown

Lauréat du prix Blues. 25,31 $. Accéder à https://liveathubcityvinyl.com/all-events/ ou appelez le 301-800-9390.

Ryan Franke

Samedi 31 août – 10h à 12h

Café et boutique de chocolat Brooke’s House

1083, avenue Maryland.

Hagerstown

Variété. Appelez le 240-203-8183. Allez à brookeshousecoffeeandchocolate.com/.

La vie à la ferme au XVIIIe siècle

Samedi 31 août – 10h à 16h

Centre d’accueil des visiteurs de l’Institut Conococheague

12995, chemin Bain

Mercersburg, Pennsylvanie

Une partie des programmes historiques du samedi. Ferme et jardins historiques. Apprenez-en plus sur le XVIIIe siècle grâce à des programmes pratiques, de l’artisanat et des expositions. Gratuit. Aller à www.cimlg.orgEnvoyez un e-mail à info@cimlg.org ou appelez le 717-328-2800.

Journée de musique sur le porche

Samedi 31 août – représentation musicale à 11h30 et 14h, maison ouverte et guides disponibles de 10h à 16h

Maison des nouveaux arrivants

18422, chemin Shepherdstown

Keedysville

Monocacy Field Music, un groupe de musiciens bénévoles de fifres et de tambours, se produit. Gratuit. Envoyez un e-mail à rachel@heartofthecivilwar.org ou appelez le 240-308-1740.

Exposition et réception d’artistes en plein air

Samedi 31 août, réception de 13h à 15h, exposition jusqu’au dimanche 29 septembre – les vendredis et samedis de 11h à 16h et les dimanches de 13h à 17h

Galerie d’art du Mansion House dans le parc de la ville

480, avenue Highland

Hagerstown

Peintures d’artistes du récent Plein Air Art Festival à la Hager House de City Park et œuvres d’art en plein air des membres de la Valley Art Association. Rafraîchissements pendant la réception. Entrée gratuite. Aller à www.valleyartassoc.org.

Visite autoguidée du Early Living Museum

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre – 13h à 16h

Musée du patrimoine rural du comté de Washington

7313 Sharpsburg Pike

Boonsboro

Climatisé. Expositions sur la vie rurale. Artefacts d’il y a 100 ans, chasse au trésor intérieure pour enfants. 5 $ pour les 13 ans et plus, 4 $ pour les 4 à 12 ans, gratuit pour les 3 ans et moins. www.ruralheritagemuseum.org ou appelez le 240-420-1714.

Soirée Barry Ratcliffe

Samedi 31 août – 17h30 à 19h30

Distillerie Meinelschmidt

54, rue S. Potomac

Hagerstown

Acteur primé. Photos, autographes, spécial Barry Whiskey Sour. Entrée gratuite. Appelez le 240-503-1656.

Série inter-États de courses de camions et de tracteurs

Samedi 31 août – 18h

Centre agricole du comté de Washington

7313 Sharpsburg Pike

Boonsboro

Catégories : 8500 Mod Turbo, Hot Street Semi, 4500 Mod 4×4, Street Diesel 4×4, 7700 Light Limited, 13500 Hot Stock. 15 $.

Coup d’envoi de Washington Goes Purple et veillée aux chandelles

Samedi 31 août – 18h à 20h

Kiosque à musique du parc municipal

668, promenade City Park

Hagerstown

Maître des cérémonies Ryan Smetzerconférencière principale Meghann Poiré. Violet Des bâtons lumineux ont été offerts pour une minute de silence en l’honneur de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Portez du violet pour soutenir la prévention des dépendances.

Pâturin des prés de Bilgewater

Samedi 31 août – 19h

Pavillon du parc Shafer

37, promenade du Parc

Boonsboro

Organisé par le Boonsboro Park Board. Apportez une chaise de jardin et/ou une couverture. Les chiens en laisse sont les bienvenus. Gratuit. Aller à ville.boonsboro.md.usenvoyez un e-mail à info@townofboonsboro.com ou appelez le 301-432-5141.

Festival annuel de musique et d’art Jammin’ in the Park

Dimanche 1er septembre – 13h à 19h

Parc de la rue principale

25, rue Main Est.

Waynesboro, Pennsylvanie

Idéal pour toute la famille. Variété de styles musicaux. Les Vis Desserrées, Les Flying Matlocks, Cornerstone, Brian Forberger, Samz@7, BBD Trio, Ethan Larsh & The Cicadas, The Note Riders et Grand whisky. Deux scènes, Kid Zone avec activités gratuites, mini-golf, maquillage, fabrication de bracelets d’amitié, art rotatif, corn hole ; vendeurs d’art et d’artisanat, food trucks, bière artisanale de la brasserie Rough Edges de Waynesboro, tombola 50/50. Présenté par Destination ARTS ! de l’Arts Alliance of Greater Waynesboro. Entrée à 10 $, gratuite pour les 12 ans et moins. Billets disponibles sur www.artsalliancegw.org et à la porte. Les profits seront versés à la Alliance des arts du Grand Waynesboro.

Un Big Band inoubliable

Dimanche 1er septembre – 14h à 17h

Parc Pen Mar

14600, chemin Pen Mar

Cascade de Highfield

Musique et danse. Une partie de la série musicale Jim et Fay Powers. Gratuit. Appelez le 240-313-2700 ou rendez-vous sur www.washco-md.net.

Cet article a été publié à l’origine dans The Herald-Mail : Activités artistiques et de divertissement dans la région de Hagerstown du 26 août au 1er septembre