Jamin Pugh alias Jay Briscoe décède à 38 ans, le patron d’AEW, Tony Khan, dit qu’il “soutiendra sa famille”

Jamin Pugh, la moitié de l’équipe des Briscoe Brothers, est décédé mardi à 38 ans.

Pugh, qui était surtout connu sous son nom de ring Jay Briscoe, est décédé dans un accident de voiture à Laurel, selon un rapport de la presse locale.

Le président d’AEW, Tony Khan, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle en écrivant: “Malheureusement, Jamin Pugh est décédé. Connu des fans sous le nom de Jay Briscoe, il a été une star de la ROH pendant plus de 20 ans, du premier spectacle à aujourd’hui. Jay et son frère Mark ont ​​dominé la ROH, régnant en tant que champions à ce jour. Nous ferons tout notre possible pour soutenir sa famille. Repose en paix Jamin.”

D’autres lutteurs professionnels se sont rendus sur les réseaux sociaux pour le pleurer et célébrer son héritage :

Je connais Jay Briscoe depuis qu’il est fan. BriscoesPrières pour sa famille pic.twitter.com/aTaQRTjilX– Tommy Rêveur (@THETOMMYDREAMER) 18 janvier 2023

Repose en paix Jay Briscoe. Je ne peux même pas y croire maintenant. Sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/apCX9xDNqY– Ciel de velours (@VelVelHoller) 18 janvier 2023

Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de Jay Briscoe. Il a toujours été le plus gentil avec moi pendant mon séjour à ROH. Mon cœur va à toute la famille. Je n’ai pas les bons mots mais je voulais juste dire que c’était un homme tellement bon. 💔— Brandi Rhodes (@TheBrandiRhodes) 18 janvier 2023

En tant que frères, celui-ci fait mal et frappe différemment. RIP Jay Briscoe 💔 – Bollywood Boyz (@BollywoodBoyz) 18 janvier 2023

Jay Briscoe était un être humain merveilleux et il aimait tellement sa famille. Tellement. Il était si fier d’eux. Repose avec Dieu mon ami.— DIJAK (@TBARRetribution) 18 janvier 2023

L’un des premiers visages à m’accueillir et à me faire sentir le bienvenu lors de mon premier jour de ROH était Jay Briscoe. Mon cœur fait mal pour son frère, sa femme, ses enfants et tous ceux qui l’aimaient ♥ ️ Je suis reconnaissant d’avoir pu savoir toi Jay… Ne serait-ce que brièvement.— CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) 18 janvier 2023

RIP Jay Briscoe. Je ne le connaissais pas bien, mais il était toujours super cool et amical avec moi chaque fois que nous nous voyions à des spectacles.— Matt Cardona (@TheMattCardona) 18 janvier 2023

Une nouvelle dévastatrice. Mon cœur se brise pour la famille de Jay Briscoe.— Renee Paquette (@ReneePaquette) 18 janvier 2023

Je suis ravi d’entendre parler de Jay Briscoe. Ils étaient l’une des plus grandes équipes d’étiquettes de tous les temps. Toutes pensées et prières avec son frère et sa famille.— Big Damo (@DamoMackle) 18 janvier 2023

Tony Khan a tweeté la mort de Jay Briscoe dans un accident de voiture. Deux personnes en voiture sont mortes dans un accident à 17h30 à Laurel, Maryland. Juste une nouvelle horriblement tragique. – Dave Meltzer (@davemeltzerWON) 18 janvier 2023

Le journaliste de lutte Dave Meltzer a confirmé la cause du décès de Jay.

