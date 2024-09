Jamie xx : Critique de l’album In Waves

Cela fait presque 10 ans que nous n’avons pas entendu parler en détail de Jamie xx. 2015 En couleur Il a adopté le style minimaliste et maussade que son groupe the xx avait perfectionné pour faire un tour sur la piste de danse. Depuis, il a éparpillé quelques morceaux de production peu connus pour des artistes de renom comme Frank Ocean, Miley Cyrus et Tyler, the Creator, ainsi que pour les disques solo de ses camarades de groupe. En couleur a culminé avec la fonctionnalité Romy «Lieux bruyants”, dans lequel elle décrit les différentes raisons pour lesquelles les gens doivent sortir : pour trouver un amant avec qui rentrer à la maison, pour trouver une raison de ne plus jamais rentrer à la maison. Et sa coproduction de Romy elle-même “Profite de ta vie » a été l’un des moments forts de ses débuts en 2023, un hymne instantané sur le fait de laisser tomber les raisons pour lesquelles et d’embrasser le plaisir. L’écrivain et spécialiste de la vie nocturne McKenzie Wark ouvre son livre classique Délirant avec une déclaration d’intention. « La première chose que je regarde dans les raves : qui en a besoin. » Des morceaux comme ceux-ci offraient une défense de ce besoin et une représentation de celui-ci. Ils semblaient, ils le sentent, essentiels.

Le plaisir du dancefloor anime également son retour, long comme un album. Par vagues joue généralement sur ses points forts. Parmi ceux-ci, la simplicité : « Still Summer » est essentiellement une progression d’accords de transe filtrée, un kickdrum et quelques cris ; « The Feeling I Get From You » met en scène une profession d’amour collée au-dessus de quelques tintements de piano-bar et d’un rythme électro. Les deux sont des artistes de classe. Il a également une liste d’invités de premier ordre, à la fois échantillonnés et en personne. Sa collaboration avec les Avalanches amène la légendaire poétesse Nikki Giovanni à la fête via des strophes soulevées de son Black Arts Movement «Poème de danse”, et si, comme moi, vous n’étiez pas forcément le public cible de son appel aux enfants révolutionnaires de 1976, le groove pop psychédélique du morceau est néanmoins accueillant. “Baddy on the Floor” fait appel à l’emblématique Honey Dijon pour un coup d’éclat gospel-house, sans doute le morceau le plus vital du groupe. Et “Life” laisse Robyn, ce barde disco aux émotions mitigées, se déchaîner. “Let’s fuck it up tonight”, ordonne-t-elle sur une house à la française, et qui dirait non ? La musique sonne mieux avec elle.

Même dans ses morceaux les plus étranges – la poésie qui se termine par « Falling Together » ou le délire électroclash de « Dafodil », dans lequel Kelsey Lu, John Glacier, Panda Bear et aussi A$AP Rocky se perdent dans une chaude nuit d’été –Flots est plus grand que En couleurdans le spectacle de son son et dans la portée du public potentiel. C’est une musique qui peut être facilement insérée dans des sets de house grand public et découpée dans des défis TikTok, sélectionnée comme bandes sonores pour vos carrousels Insta de vacances et ajoutée aux listes de lecture « souvenirs de 2024 ». Rien ne réussit dans la musique de danse comme la musique de danse sur la danse, et sur ce front, Par vagues C’est le grand moment.