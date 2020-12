L’attaquant de Leicester City, Jamie Vardy, a écrit une déclaration de soutien aux fans LGBT du club, Foxes Pride, sur le drapeau arc-en-ciel qu’il a fracassé lors de la célébration de son vainqueur contre Sheffield United dimanche.

Après que son but de 90 minutes ait donné à Leicester une victoire 2-1 en Premier League sur Bramall Lane, Vardy a couru dans le coin et s’est glissé dans le drapeau, qui portait le drapeau de la fierté en l’honneur d’une campagne « Rainbow Laces ».

L’attaquant anglais a réussi à ramener le drapeau cassé dans le sol, mais a été arrêté par l’arbitre Stuart Attwell.

Après que les images de la célébration de la cause soient devenues virales, le groupe de partisans LGBT de Leicester a reçu un certain nombre de messages sur Twitter disant que les actions de Vardy étaient une réaction négative à la campagne.

Mardi, cependant, le groupe a publié une image sur Twitter avec le drapeau cassé dans le coin avec le message: « FOXES PRIDE – continuez comme ça! » avec la signature de Vardy.

«Tout le monde à Foxes Pride a été attristé par les commentaires phobiques LGBT en ligne ces derniers jours après la célébration de l’objectif de Vardy», a tweeté le groupe.

« Nous sommes fiers et reconnaissants du soutien que le Vardy et le Leicester City FC continuent d’exprimer à Rainbow Laces, aux fans LGBT et à Foxes Pride. »