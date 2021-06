Jamie Vardy : l’attaquant de Leicester City devient copropriétaire du club de football américain Rochester Rhinos | Actualités footballistiques

L’attaquant de Leicester City Jamie Vardy est devenu copropriétaire du club de football américain Rochester Rhinos.

L’ancien international anglais Vardy a acheté une participation minoritaire dans l’équipe basée dans l’État de New York mais n’a pas l’intention de se retirer de jouer.

Rochester, formé en 1996, n’a pas concouru à aucun niveau depuis quatre ans, mais ils ont remporté les championnats nationaux à quatre reprises et sont la seule équipe non-MLS à avoir remporté l’US Open Cup.

Avec Vardy impliqué, ils prévoient d’aligner à nouveau une équipe en 2022.

Image:

Rochester Rhinos prévoit de rejouer en compétition en 2022. Crédit photo : @rochesterrhinos



La famille Dworkin, propriétaire des Rhinos depuis 2016, est en négociations avec Vardy et ses représentants depuis plus de deux ans.

Une grande partie du plan de Vardy est d’essayer de recréer une partie du succès qu’il a réussi avec sa « V9 Academy » en Angleterre, qui a donné une seconde chance aux joueurs hors ligue que Vardy considérait comme assez bons pour jouer dans le football professionnel.

Rochester a maintenant signé un partenariat avec la très respectée Empire United Soccer Academy, qui fonctionnera en tandem avec les Rhinos pour ouvrir la voie à la première équipe pour les joueurs locaux d’élite.

Leicester a donné à Vardy la permission de saisir cette opportunité pendant qu’il se concentre toujours sur le jeu.

« Je suis vraiment excité de faire partie des Rhinos », a déclaré Vardy. « Je cherchais des opportunités aux États-Unis depuis un certain temps, mais il y avait quelque chose à propos de Rochester et des Rhinos qui me semblait juste.

Image:

David et Wendy Dworkin possèdent Rochester Rhinos depuis 2016. Crédit photo : @rochesterrhinos



« J’adore l’histoire de la victoire de l’US Open Cup, et bien que le club ait traversé des années difficiles depuis, d’une manière qui me rend cela plus attrayant.

« Une fois que j’ai commencé à parler à David et Wendy (Dworkin) – et nous avons eu tellement de conversations via des appels vidéo – j’ai pu voir à quel point ils étaient enthousiastes à propos des Rhinos, et j’ai su que je voulais m’impliquer et essayer de jouer un partie pour aider à changer les choses.

« Ce ne sera pas facile, mais je ne fais jamais rien de facile dans la vie! »

Les Dworkins possèdent également en partie les Sacramento Kings de la NBA.

Image:

Vardy est le quatrième meilleur buteur de l’histoire de Leicester



« C’est un énorme coup pour Rochester et les Rhinos », a déclaré David Dworkin.

« Jamie Vardy est connu dans le monde du football en raison de son succès et de son histoire inspirante, et nous sommes ravis qu’il ait choisi de nous rejoindre en tant que copropriétaire.

« Mis à part l’expérience, les connaissances et le profil que Jamie apportera à notre club, l’une des choses qui a vraiment brillé lors de nos discussions avec lui est à quel point il est incroyablement passionné par ce projet.

« Jamie partage absolument notre désir de redonner à Rochester une équipe de football performante. »