Elle avait 56 ans.

CNN a contacté sa famille pour obtenir des commentaires.

Tarses est devenue présidente d’ABC Entertainment en 1996, après une carrière réussie en tant que responsable du développement de la comédie chez NBC, où elle a participé au lancement de « Friends », « Frasier » et d’autres sitcoms populaires à l’apogée de « Must-See TV ».

Chez ABC, elle s’est heurtée à un champ de mines politique – le réseau avait récemment été acquis par Disney – et a quitté son poste au bout de trois ans.

À seulement 32 ans lorsqu’elle a été recrutée par Michael Ovitz, alors dirigeant de Disney, dans un mouvement qui a mis en colère les dirigeants de NBC, Tarses a reçu une attention médiatique démesurée, y compris un profil du magazine New York Times dans lequel elle a surpris ses patrons en permettant à la journaliste, Lynn Hirschberg, de écoutez sans le savoir ses appels avec eux.

Lorsqu’elle a quitté ABC à la suite d’un autre changement de direction en 1999, Tarses semblait soulagée de passer à autre chose, disant au Los Angeles Times concernant les spéculations et les rumeurs constantes sur les frictions dans les coulisses: «Je ne veux tout simplement plus jouer. le travail est une explosion. Je n’ai pas besoin du reste de ces absurdités. «

Depuis lors, Tarses a été actif en tant que producteur, en tant que producteur exécutif sur les séries «Primeval», «My Boys» et «Happy Endings».

Tarses venait d’une famille de show-business. Son père est le producteur de télévision vétéran Jay Tarses, qui a créé des émissions telles que «Les jours et les nuits de Molly Dodd». Son frère, Matt, est également scénariste-producteur.

Après avoir obtenu son diplôme du Williams College, elle est devenue directrice adjointe de casting sur « Saturday Night Live » avant de rejoindre Lorimar Television. Le cadre légendaire de NBC, Brandon Tartikoff, l’a embauchée en 1987, et elle a gravi les échelons à travers divers postes créatifs pour superviser le développement de la comédie.

L’exécutif du réseau joué par Amanda Peet dans «Studio 60 on the Sunset Strip», une série NBC de courte durée de 2006 de l’écrivain-producteur Aaron Sorkin, était vaguement calqué sur Tarses, qui a servi de consultant.

Dans un communiqué, la présidente de la 20e Télévision, Karey Burke, a déclaré: «Jamie était une pionnière dans le vrai sens du terme. Elle a brisé les stéréotypes et les idées sur ce qu’une femme dirigeante pouvait accomplir et a ouvert la voie à d’autres, à un prix pour elle-même. Elle était une mentor et une amie, et beaucoup d’entre nous lui doivent beaucoup. »

Tarses était impliquée dans diverses organisations caritatives, y compris Young Storytellers, qui s’adressent aux jeunes en faisant la promotion du pouvoir de la narration. Les survivants comprennent son partenaire, Paddy Aubrey, et leurs deux enfants.