Jamie Redknapp dit que James Maddison est trop bon pour être ignoré pour l’équipe anglaise de la Coupe du monde, qui doit prendre des risques pour gagner le tournoi | Nouvelles du football

Jamie Redknapp dit que James Maddison était trop bon pour être ignoré pour l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde et souhaite que l’équipe prenne des risques pour tenter de gagner le tournoi.

Le milieu de terrain de Leicester a été une inclusion surprise dans le groupe de 26 joueurs de Gareth Southgate annoncé jeudi, avec Callum Wilson de Newcastle et le milieu de terrain de Chelsea Conor Gallagher également parmi l’équipe.

Le duo de Manchester City, Kyle Walker et Kalvin Phillips, a également été nommé, bien qu’il y ait des points d’interrogation sur leur forme physique, tandis que James Ward-Prowse, Ivan Toney, Tammy Abraham et Fikayo Tomori ont été absents.

Parlant sur Sky Sports Nouvelles, Redknapp a discuté des sélections de Southgate – y compris pourquoi il n’est pas surpris que Phillips ait été nommé dans l’équipe – avant le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Iran le 21 novembre.

“Une parodie si Maddison n’a pas été choisi”

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Gareth Southgate, explique pourquoi il a inclus James Maddison dans son équipe de la Coupe du monde et dit qu’il a mérité son appel.



“J’ai eu un petit échange de SMS avec James jeudi et il a dit qu’il était tellement excité et tellement heureux. Je connais ce sentiment et j’ai eu les deux côtés – la jubilation d’entrer dans une équipe et les déceptions d’être blessé et porté disparu. dans des équipes, comme Reece James l’a fait et je me sens mal pour lui.

“Je pense qu’il était trop bon pour l’ignorer et je l’ai dit ce week-end. Cela aurait été une parodie s’il n’avait pas été choisi. La forme dans laquelle il a été avec des buts et des passes décisives dans une équipe de Leicester qui a lutté, mais c’est ce ne sont pas seulement les derniers mois qui l’ont fait entrer, je pense que c’est la dernière année.

“De toute évidence, il y avait quelque chose entre lui et le manager auparavant et c’est compréhensible. Mais le fait que Gareth soit assez grand pour se retourner et dire” c’est parti maintenant, nous allons continuer “. S’il joue assez bien et s’entraîne bien assez et se fraye un chemin dans l’équipe, des choses étranges se sont produites.

James Maddison a eu le plus grand nombre d’implications dans les buts de tous les joueurs anglais en Premier League depuis août 2021





“Nous avons une abondance de bons milieux de terrain et d’attaquants, donc ce ne sera pas facile d’être dans le onze de départ. Je me souviens d’avoir été à l’Euro 96 et je n’étais pas dans l’équipe de départ, mais je me suis très bien entraîné et j’ai réussi à affronter l’Ecosse et à me frayer un chemin dans les pensées de Terry Venables Je pense que c’est tout ce que vous pouvez faire si vous n’êtes pas tout à fait l’un de ces 11 titulaires.

“C’est une grande équipe et la seule façon de le faire est de bien s’entraîner, de montrer une bonne attitude et qui sait, il pourrait y avoir quelques blessures à votre poste. Avant de vous en rendre compte, vous commencez ou venez pour avoir un impact sur le jeu et ça va ressembler à ce genre de Coupe du Monde.

“C’est sans précédent ce que nous allons vivre car normalement, vous avez une période de quatre ou cinq semaines pour vous mettre dans une position prête pour le match, mais les gars sortent tout droit de la Premier League et jouent très rapidement. Qui sait comment cela va affecter certains joueurs, donc tout le monde dans cette équipe doit être prêt et attendre sa chance.”

“Maddison, Foden, Mount peuvent prendre des risques”

Jamie Redknapp de Sky Sports dit qu’il veut voir une équipe anglaise qui “prend des risques” à la Coupe du monde du Qatar



“Nous avons des joueurs qui ressemblent un peu à Maddison. Je regarde Phil Foden et tout le monde parle de lui en tant qu’attaquant et il a été choisi dans ce département, mais je pense que si vous demandez à Phil, je pense qu’il préfère jouer dans milieu de terrain dans ce rôle de n ° 10.

“Vous avez aussi Mason Mount aux côtés de Maddison et ce sont les joueurs qui peuvent le recevoir au demi-tour – comme un Paul Scholes ou Paul Gascoigne – quelqu’un qui peut conduire avec le ballon et faire quelque chose de différent. Ils prennent des risques avec leurs passes et c’est quelque chose qui, au cours des dernières années avec l’Angleterre, nous avons été en sécurité [with]. J’aime le fait qu’il (Southgate) ait choisi des joueurs et ait des joueurs dans l’équipe qui vont prendre des risques avec le ballon.

“Ils n’ont pas peur de le perdre ou de le transmettre et de préparer quelqu’un pour une opportunité. C’est ce dont nous avons besoin, c’est ce dont Harry Kane aura besoin si nous voulons réussir. Nous avons Bukayo Saka en de larges zones, il est en pleine forme et c’est une équipe qui a été choisie en forme.

“Gareth a dit cela lorsqu’il a pris le relais pour la première fois et il l’a certainement fait cette fois. Cela va être bénéfique et je veux une équipe d’Angleterre qui ne va pas être ennuyeuse. Je veux voir une équipe qui va prendre des risques et essayer de gagner ce tournoi et je pense que nous en avons en abondance.”

“Je ne suis pas surpris par l’inclusion de Phillips”

Bien qu’il ait été blessé pendant une grande partie de la saison, Kalvin Phillips a été inclus dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde.





“Je ne pense pas qu’il commencera, mais cela ne lui prendra pas longtemps. Il a joué en milieu de semaine dans la Coupe Carabao et il trouvera ses marques rapidement.

“Il y aura eu beaucoup de dialogue entre Gareth et Pep Guardiola, parlant de sa forme physique. Il a eu un Euro fantastique, je me souviens avoir été au match contre la Croatie quand il était le meilleur joueur sur le terrain – il a remporté l’homme du match – et Gareth lui fait confiance.

“Bellingham et Rice commenceront en tant que deux joueurs de milieu de terrain et quiconque devant eux. Mais Phillips est le genre de joueur qui comprend ce rôle quand il reste 10 ou 15 minutes et que vous voulez que quelqu’un entre dans cette zone de milieu de terrain, rivage et assurez-vous que vous êtes un peu plus défensif.

“C’est un beau passeur, il frappe bien le ballon, donc je ne suis pas surpris qu’il l’ait choisi.

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que l’équilibre de son équipe était l’objectif principal et pense qu’il a tout couvert



“Bien sûr, si vous êtes James Ward-Prowse, vous pourriez être un peu déçu parce que vous avez joué chaque minute pour votre équipe et que vous voyez quelqu’un qui vient de sortir de nulle part et qui va être choisi avant vous. .

“C’est là que cela pourrait être difficile à accepter pour les autres joueurs, mais je peux voir la pensée de Gareth. Je suis fan de lui, c’est un footballeur adorable et je peux comprendre pourquoi il a été choisi.

“Il sera frais et prêt à jouer et c’est là que vous devrez parfois prendre des risques. Vous allez subir des blessures dans cette équipe, mais vous allez aussi avoir une situation où vous allez avoir un peu de temps pour l’entraîner, le temps de regarder les matchs et il pourrait être un peu un joker dans une certaine mesure avec 10 ou 15 minutes dans les matchs, mais c’est peut-être ce à quoi il est habitué dans cette Coupe du monde.”

“Wilson sur Toney aurait été l’appel le plus difficile”

Regardez les six buts de Callum Wilson pour Newcastle en Premier League cette saison avant la finale de la Coupe du monde au Qatar



“Cela aurait été l’un des appels les plus difficiles parce que Tammy (Abraham) n’était pas en forme, je sais qu’il a marqué pour la Roma en milieu de semaine, mais il n’a peut-être pas eu la course dont vous avez besoin.

“Mais pour Wilson, je pense que c’est une fusillade directe avec Ivan Toney et les deux sont de bons joueurs. Ils ont leurs propres tiques dans la boîte – Toney est un tireur de penalty fantastique, un bon buteur, bon dans la surface et s’est amélioré au-delà toute reconnaissance.

“Mais ce qui vaut probablement pour Wilson, c’est la forme dans laquelle il a été pour Newcastle, la menace de but, il peut marquer tous les types de buts, bon dans les airs et si nous devions avoir une blessure à Kane, il serait celui que vous chercherait à venir.

Fallait-il envisager Chris Smalling ? Jamie Redknapp de Sky Sports :

“Je regarde cette équipe et un joueur qui a à peine été mentionné et qui, je le sais, a également fait un travail brillant pour Jose Mourinho est Chris Smalling. “Il a probablement été aussi bon que n’importe quel défenseur que nous avons vu cette saison, mais parce qu’il n’était peut-être pas en forme auparavant pour Man Utd ou l’Angleterre, mais il n’a pas de chance et Tomori n’a pas de chance.”

“C’était une décision difficile et je suis sûr que Gareth sera vraiment déçu pour les joueurs qu’il n’a pas pu choisir, mais c’est pour cela que vous êtes payé et pourquoi vous devez prendre des décisions.

“Des joueurs comme Ward-Prowse et Toney – qui ont connu une très bonne saison – doivent s’accrocher parce qu’il reste une autre série de matches à disputer et que des choses étranges se sont produites avec des gens qui se sont blessés.

Rob Dorsett de Sky Sports News discute des principaux points de discussion de l’annonce de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate



“Surtout pour James parce qu’il a raté un couple, il a raté l’Euro et il était dans une forme brillante. C’est juste une de ces choses, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Vous devez juste le prendre sur le menton et ils sont encore à un âge où ils peuvent, espérons-le, jouer à l’Euro [in 2024] avec leur forme.

“C’est difficile parce que vous allez devoir regarder la Coupe du monde et ne pas être là, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous devez garder la tête haute, garder le moral et les gens autour de vous vont d’être aussi influent pour vous aider à faire cela.”

L’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde au complet…

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).

Défenseurs : Kieran Trippier (Newcastle), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man City), Benjamin White (Arsenal), Harry Maguire (Man Utd), John Stones (Man City), Eric Dier (Tottenham), Conor Coady ( Everton, prêté par les Wolves), Luke Shaw (Man Utd).

Milieux de terrain : Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Man City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Mason Mount (Chelsea).

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Man Utd), Raheem Sterling (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Man City), James Maddison (Leicester City ).

Calendrier du groupe B de l’Angleterre

Lundi 21 novembre – Angleterre vs Iran (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 13h)

Vendredi 25 novembre – Angleterre vs États-Unis (Al Bayt Stadium, Al Khor ; coup d’envoi à 19h)

Mardi 29 novembre – Pays de Galles contre Angleterre (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 19h)

Quel est le parcours potentiel de l’Angleterre vers la finale ?*

Si l’Angleterre/le Pays de Galles gagnent le Groupe B…

Dimanche 4 décembre – 16 derniers : Angleterre vs Equateur (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Samedi 10 décembre – Quart de finale : Angleterre vs France (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Mercredi 14 décembre – Demi-finale : Angleterre vs Belgique (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Dimanche 18 décembre – Finale : Angleterre vs Pays-Bas (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi à 15h)

Si l’Angleterre/le Pays de Galles terminent deuxièmes du groupe B…

Samedi 3 décembre – 16 derniers : Pays-Bas vs Angleterre (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi 15h)

Vendredi 9 décembre – Quart de finale : Angleterre vs Argentine (Lusail Iconic Stadium, Lusail; 19h)

Mardi 13 décembre – Demi-finale : Angleterre vs Brésil (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi à 19h)

Dimanche 18 décembre – Finale : Angleterre vs France (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi 15h)

*Basé sur le classement mondial le plus élevé de la FIFA terminant en tête des groupes respectifs et gagnant des matchs à élimination directe