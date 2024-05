Jamie Redknapp appelle à un changement des règles de la Premier League après le moment de Chelsea contre Nottingham Forest

Jamie Redknapp a exhorté la Premier League à reconsidérer ses règles concernant les bousculades dans la surface de réparation suite à un incident lors de la victoire 3-2 de Chelsea contre Nottingham Forest. Cet appel intervient après que Nicolas Jackson, qui a marqué le but vainqueur huit minutes avant le coup de sifflet final, s’est vu refuser un penalty de manière controversée.

Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, les deux équipes étant à égalité 1-1, les Bleus avaient un corner et une chance de prendre l’avantage. Jackson était prêt pour une livraison dans la surface de réparation, mais s’est retrouvé constamment aux prises avec Ola Aina, qui s’est accroché à l’attaquant avec suffisamment de force pour le faire tomber, ce qui a incité l’attaquant à faire appel pour un coup de pied.









Cependant, l’arbitre Tony Harrington a rejeté les demandes de pénalité et le responsable du VAR, Michael Salisbury, n’a vu aucune raison suffisante pour annuler la décision sur le terrain. Redknapp a exprimé sa frustration face à cette décision, arguant que les règles existantes sont inadéquates.

Alors que Ben White a récemment fait la une des journaux pour son comportement lors des coups de pied arrêtés, l’ancien milieu de terrain de Liverpool a appelé la Premier League à revoir ses règles et à accorder davantage de sanctions pour de telles violations. S’exprimant sur Sky Sports, Redknapp a déclaré : « Je ne sais pas pourquoi il s’implique en le poussant et en le tirant.

« Laissez-le tranquille et essayez de défendre. Dès que vous l’attrapez et le tirez au sol comme ça, vous risquez de donner un penalty. Les règles en ce moment sont presque en faveur des défenseurs. Je pense que quelque chose Il faudra que cela change l’année prochaine. Nous le voyons trop souvent avec des joueurs qui tirent et bloquent des gens. Je n’en suis pas un grand fan. »

La règle 12 des lois du jeu de la FA stipule qu’une faute doit être infligée si le défenseur gêne l’attaquant. Le règlement se lit comme suit : « Empêcher la progression d’un adversaire signifie se déplacer sur le chemin de l’adversaire pour obstruer, bloquer, ralentir ou forcer un changement de direction lorsque le ballon n’est pas à distance de jeu d’un des deux joueurs. »

Ni l’arbitre ni le VAR n’ont pensé qu’Aina avait gêné Jackson conformément aux règles officielles, mais Redknapp a rejeté l’idée selon laquelle une pénalité n’aurait pas dû être infligée et a demandé que les règles soient réécrites conformément.

Cependant, Chelsea a réussi à obtenir trois points sans avoir la chance de marquer à 12 mètres, alors que Jackson a marqué le vainqueur sur le centre de Reece James après que Raheem Sterling ait annulé l’effort de curling de Callum Hudson-Odoi en seconde période.