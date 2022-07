Jamie Raskin apporte son expertise sur l’extrémisme de droite à l’enquête du 6 janvier

Le travail de M. Raskin sur la question reflète les valeurs de sa famille, a déclaré Laurence H. Tribe, professeur à la faculté de droit de Harvard qui lui a déjà enseigné et est resté en contact avec son ancien élève.

Son père, Marcus Raskin, était co-fondateur du groupe de réflexion libéral Institute for Policy Studies et a travaillé avec Daniel Ellsberg pour s’assurer que le New York Times publie les documents qui deviendront connus sous le nom de Pentagon Papers. Sa mère, Barbara Raskin, était journaliste et romancière. Le fils de M. Raskin, Tommy, qui s’est suicidé quelques jours avant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, avait partagé leurs “remarquables valeurs politiques” et avait été interné à l’institut fondé par son grand-père, a déclaré M. Raskin.

“Ses parents étaient très actifs dans la protection des minorités assiégées et des personnes subjuguées”, a déclaré M. Tribe à propos de M. Raskin. « Je pense que Tommy a joué un rôle considérable dans son travail. C’était un enfant incroyablement inspirant et son engagement envers les causes humanitaires signifiait beaucoup pour Jamie.

Peu de temps après la mort de Tommy Raskin, la présidente Nancy Pelosi a approché M. Raskin et lui a demandé de jouer le rôle principal dans le deuxième procès en destitution de M. Trump, le sortant de ce qu’il a appelé «l’obscurité impénétrable» et lui donnant un sentiment de but alors qu’il pleurait.

En étudiant la montée de l’extrémisme de droite, M. Raskin a remarqué une tendance dans les pays capables d’éradiquer l’autoritarisme rampant : les libéraux doivent s’unir au centre-droit.

Une grande partie du travail du comité du 6 janvier a été axée sur la création d’un tel consensus, en mettant en évidence le témoignage des républicains qui ont résisté à M. Trump et les efforts pour annuler les élections de 2020.