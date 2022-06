Jamie Overton: les débuts du test en Angleterre sont un moment spécial pour la famille | Simon Doull : la Nouvelle-Zélande toujours à la lutte | Nouvelles du cricket

Jamie Overton (L) et son frère jumeau Craig Overton (R) rêvent depuis longtemps de jouer ensemble au test de cricket

Le débutant anglais Jamie Overton a admis que c’était une journée spéciale pour lui et sa famille car son frère jumeau Craig lui a présenté sa casquette et il espère qu’ils auront la chance de jouer au test de cricket ensemble à l’avenir.

Après avoir été amené dans l’équipe d’Angleterre pour le troisième test contre la Nouvelle-Zélande à la place de Jimmy Anderson, blessé, Overton a été choisi pour intervenir et faire en sorte que cela compte, réclamant son premier guichet de test lorsqu’il a battu Devon Conway après le déjeuner à Headingley.

Overton, 28 ans, qui a terminé la journée avec des chiffres de 1-41, a révélé que le guichet avait aidé à calmer ses nerfs et que le prochain objectif était de jouer dans un match test aux côtés de son frère jumeau, qui a fait huit apparitions en test pour l’Angleterre mais a raté sur une place de départ après avoir été nommé dans l’équipe d’origine.

« Craig a évidemment joué quelques matchs de test et cela aurait été bien de jouer ensemble, mais pour obtenir cela [cap] off Craig a été un moment très spécial et j’espère que nous aurons encore quelques matchs ensemble », a déclaré Overton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Anglais Jamie Overton dit que c’était un sentiment spécial de prendre son premier guichet de test le jour de l’ouverture du troisième test contre la Nouvelle-Zélande L’Anglais Jamie Overton dit que c’était un sentiment spécial de prendre son premier guichet de test le jour de l’ouverture du troisième test contre la Nouvelle-Zélande

« Nous avons toujours voulu jouer au cricket ensemble et le test de cricket était l’objectif principal.

« Cela aurait été bien de jouer ensemble, c’était en fait entre nous qui allait jouer, mais il était ravi pour moi que j’allais me lancer.

« Tout au long de nos carrières, il y a toujours eu cette place et cela a toujours été entre nous deux.

« Craig a eu son coup avant moi, puis j’ai en quelque sorte rattrapé mon retard, donc c’était bien de pouvoir le rattraper.

« Nous n’avons pas beaucoup joué dans le jardin parce que nous avons cassé beaucoup de bâtons et beaucoup de fenêtres. »

L’homme de Surrey était satisfait de la façon dont la première journée s’est déroulée et espère réclamer plus de guichets alors que l’Angleterre cherche à briser le partenariat ininterrompu de 102 courses de Daryll Mitchell et Tom Blundell, qui a porté la Nouvelle-Zélande à 225-5 aux souches, lors de la séance d’ouverture. du deuxième jour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jamie Overton obtient son premier guichet de test pour l’Angleterre à ses débuts, alors qu’il rejette Devon Conway Jamie Overton obtient son premier guichet de test pour l’Angleterre à ses débuts, alors qu’il rejette Devon Conway

« Oui, ça a été une bonne journée », a-t-il dit.

« Je suis un peu fatigué maintenant mais ça a été une bonne journée et j’espère que nous pourrons avoir quelques guichets tôt demain matin.

« J’étais un peu nerveux, la pente m’a un peu surpris.

« J’ai joué au bowling plus tôt dans la semaine et je me sentais bien de ce côté-ci de cette colline, mais il y a plus de crête que vous ne le pensez.

« Donc, les deux premiers overs commençaient juste à s’y habituer, puis ils se sont installés et ont ressenti de bons rythmes.

« Je pense que les frappeurs sont juste d’un niveau supérieur, d’une qualité supérieure.

« Vous devez être sur le ballon tout le temps et si vous lancez une mauvaise balle, elle est frappée pour quatre, alors que dans le cricket du comté, vous pouvez potentiellement vous en tirer.

« Dans l’ensemble, j’ai eu l’impression d’avoir passé une bonne journée. »

Doull : la Nouvelle-Zélande est toujours dans le combat

Malgré une impressionnante performance au bowling de l’Angleterre, Simon Doull de Sky Sports pense que la Nouvelle-Zélande est toujours très présente dans la compétition après que Blundell et Mitchell aient établi leur troisième partenariat sur 100 à travers les trois tests.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la première journée du troisième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Headingley Faits saillants de la première journée du troisième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Headingley

« Je pense que c’est la journée de l’Angleterre mais je ne pense pas que ce soit une journée 70/30 », a déclaré Doull.

« La riposte de la Nouvelle-Zélande à la fin, ils n’arrivent tout simplement pas à faire sortir Daryll et Tom, ce partenariat est assez incroyable.

« Il a contrecarré l’Angleterre à maintes reprises.

« Si la Nouvelle-Zélande peut se frayer un chemin d’ici à 350, je pense que c’est un bâton décent en premier.

« L’Angleterre voudra ces cinq guichets le matin, peut-être avant le déjeuner et 270 ou 280, alors ils seront bel et bien dans le match. »

Le deuxième jour à Headingley commence à 10h15, avec une couverture toute la journée sur Sky Sports Cricket.