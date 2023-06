Jamie Oliver décroche une toute nouvelle émission sur Channel 4 après que le diffuseur ait supprimé une série de programmes préférés

Au milieu des rumeurs selon lesquelles il revoit ses émissions de longue date et annule ou repousse d’autres projets, Channel 4 semble avoir été sur le dos récemment.

Alors que d’autres énormes séries, dont SAS: Who Dares Wins, sont supprimées, je peux révéler que Jamie Oliver s’est vu confier une nouvelle émission.

Getty

Canal 4

Avec son accord sur les menottes dorées qui s’est terminé l’année dernière, la chaîne cherche désespérément à éliminer des rivaux tels que Netflix, qui ont manifesté leur intérêt pour The Naked Chef.

Le quatre parties, Jamie Cooks The Mediterranean, suit les voyages du célèbre chef de la Grèce à la Tunisie, l’Espagne et la France pour explorer des saveurs fraîches à partir d’une multitude de styles vibrants.

Il arrivera sur nos écrans à l’automne, Jamie utilisant ce qu’il apprend dans chaque pays pour inspirer de nouvelles recettes.

Une source a déclaré: « Jamie a détenu un contrat exclusif avec Channel 4 pendant des années. Mais à la fin de l’année dernière, il a commencé à envisager d’autres options une fois que son contrat de menottes en or a expiré.

«Il a réalisé One-Pan Wonders and Seasons sur une base non exclusive pour Channel 4, mais Netflix s’est montré intéressé par un projet autour de ses campagnes pour une alimentation saine.

« Channel 4 n’est que trop conscient de l’attrait de Jamie pour les téléspectateurs et a voulu récompenser sa fidélité avec une nouvelle émission brillante. »

Notre source a également révélé qu’un spécial de Noël suivra.

Tim Hancock, rédacteur en chef de Channel 4, a déclaré: «Jamie n’a cessé de se renforcer dans sa série pour nous, et c’est un très beau carnet de voyage présentant des techniques et des recettes que même les plus grands gourmands auraient pu manquer, et quelques recettes ingénieuses de Jamie.

La star a donné un aperçu de certaines recettes de sa tournée méditerranéenne, qui figureront dans un livre de cuisine compagnon.

Parmi eux, une galette d’aubergines fumées inspirée de la Grèce, des papillotes de crevettes croustillantes arrosées d’harissa imaginées en Tunisie, une côte de porc aux poivrons grillés gracieuseté d’Espagne et une tarte aux courgettes, chèvre et tapenade d’olives créée en France.

C’est maintenant une diffusion exceptionnelle pour les fans.

FIT CHRIS : MON RENCONTRE AVEC DIEU

CHRIS Evans a été incité à se mettre en forme par la « voix de Dieu ».

Le présentateur du petit-déjeuner de Virgin Radio a révélé que c’était une pensée passagère qui l’avait inspiré à se lancer dans la course à pied et le cyclisme à 47 ans.

Caractéristiques de Rex

Dix ans plus tard, Chris court au travail et fait du vélo plusieurs fois par jour – et prend un bain de glace pour maintenir ses performances.

Il a dit à Nick Grimshaw et Angela Hartnett sur le podcast Dish : « J’ai littéralement entendu une voix de Dieu, c’était une intervention divine.

« Les mots, ‘garez-vous dans le parking, courez autour de ce lac’. Je suis sorti de la voiture et j’ai essayé de courir autour du lac et je n’ai pas pu.

« J’ai essayé le lendemain et je n’ai pas pu. Le troisième jour, j’ai réussi à traîner à peu près sans m’arrêter et je n’ai jamais cessé de courir depuis. Je n’ai aucune idée de pourquoi c’est arrivé.

OBSTACLES SOURDS À L’EMPLOI POUR ROSE

On a dit à ROSE Ayling-Ellis qu’elle n’était «pas assez sourde» pour décrocher certaines parties.

La gagnante de Strictly Come Dancing 2021 a révélé qu’elle avait été évitée de certains spectacles mettant en scène des acteurs sourds.

Getty – WireImage

Rose, qui a joué ce soir dans le documentaire Signs For Change de la BBC, a déclaré : « On m’a dit que je ne suis pas assez sourde parce que je parle.

« En même temps, nous tous qui sommes sourds, nous avons tous ces barrières, mais je suis assez sourd.

« Je suis conscient que j’ai des périodes où je peux parler clairement parce que la société m’écoute plus quand je parle.

« Mais quand je signe, ils ne le prennent pas forcément au sérieux. »

Rose, qui a joué le personnage sourd Frankie Lewis dans le feuilleton EastEnders de BBC One jusqu’à l’année dernière, a ajouté: «Parfois, j’ai l’impression de travailler très dur juste pour m’intégrer au monde des entendants.

« J’ai l’impression d’avoir passé toute ma vie à apprendre à accepter pleinement qui je suis. »

RYAN Reynolds a choisi des drames et des documentaires gallois pour sa chaîne de télévision Maximum Effort. L’acteur, propriétaire du Wrexham FC, s’est associé à S4C pour « Welsh Wednesdays », qui commence cette semaine. Il a déclaré: «Il y a un manque alarmant de contenu gallois disponible pour le plaisir des téléspectateurs américains.

DEUXIÈME SECTION DE HORNE

Le co-animateur de TASKMASTER, Alex Horne, sera de retour avec une deuxième série de son émission acclamée par la critique The Horne Section.

Après le succès de sa première diffusion l’année dernière, la série, qui combine des éléments de faux documentaire, d’émission de chat et de sitcom, est prévue pour six autres épisodes sur Channel 4.

Getty

Tim Key, John Oliver et Desiree Burch seront de retour aux côtés d’Alex et de son groupe de musiciens, tandis que le nouveau venu, le comédien Reggie Watts, rejoint également la liste des invités.

Parmi les autres stars qui feront des apparitions cette fois-ci figurent Ronni Ancona, Kiell Smith-Bynoe, Stevie Martin et Anna Crilly.