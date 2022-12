Jamie Oliver appelle à une expansion «de grande valeur» des repas scolaires gratuits

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jamie Oliver a appelé le gouvernement de Rishi Sunak à étendre les repas scolaires gratuits à tous les enfants dont les parents bénéficient du crédit universel – insistant sur le fait que cette décision serait d’une grande valeur pour les contribuables.

Le chef de la télévision a déclaré que ceux qui soutiennent qu’on ne peut pas s’attendre à ce que le gouvernement nourrisse les enfants “viennent du prisme de quelqu’un qui n’a jamais eu faim ou qui a lutté”.

Selon la Food Foundation, environ 800 000 enfants en Angleterre vivent dans la pauvreté mais n’ont actuellement pas droit à des repas scolaires gratuits.

Les ménages en Angleterre bénéficiant du crédit universel doivent gagner moins de 7 400 £ par an avant les prestations et après impôt pour être éligibles.

“Je dirais que d’un long, très long chemin galactique, c’est la meilleure valeur de l’argent d’un contribuable”, a déclaré M. Oliver lors de son appel d’expansion, alors qu’il éditait en tant qu’invité un épisode de BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

“Pourquoi? Parce que l’institution de l’école est bien établie. L’argent dépensé là-bas est un endroit très fiable, bon et mesuré pour le faire », a-t-il déclaré.

Le militant a ajouté: “Si nous ne le dépensons pas ici, il réagira ailleurs au sein de la communauté … et ce ne sera certainement pas aussi bon marché.”

Cela survient alors que le Westminster Council a annoncé que tous les enfants fréquentant les écoles primaires financées par l’État de l’arrondissement auront droit à des repas scolaires gratuits à partir de la nouvelle année.

S’adressant au présentateur Nick Robinson de l’école Mary Magdalene à Westminster, M. Oliver s’est dit «fier» de la nouvelle politique du conseil. “Chaque école, 32 000 d’entre elles, peut être comme ça”, a-t-il déclaré.

Le chef de campagne a été interrogé sur le coût élevé de la fourniture de repas scolaires gratuits et sur la raison pour laquelle les parents des enfants ne devraient pas être tenus de les nourrir à la place du gouvernement.

“Cela ne peut venir que du regard de quelqu’un qui n’a jamais eu faim ou qui n’a jamais lutté”, a-t-il déclaré. “Si les parents s’inquiètent pour nourrir leurs enfants, le chaos s’ensuit de très nombreuses manières différentes qui sont incommensurables, directement.”

M. Oliver a également interviewé l’ancien Premier ministre travailliste Sir Tony Blair, qui a soutenu son appel à une plus grande concentration sur la santé des enfants.

“C’est absolument fondamental”, a déclaré l’ancien dirigeant travailliste. “Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important pour l’avenir du pays que de s’assurer que nous nous occupons de cela – l’éducation et le bien-être de la petite enfance.”

Et l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré que l’expansion des repas scolaires gratuits avait un sens économique – se référant à une étude récente de PwC montrant que le coût de l’extension des repas scolaires gratuits est compensé par les gains en matière de santé et de réussite.

Le cabinet comptable a fait état d’avantages de base allant jusqu’à 8,9 milliards de livres sterling sur 20 ans, avec un avantage net pour l’économie de 2,4 milliards de livres sterling. “C’est un grand nombre”, a déclaré M. Carney.

L’indépendant s’est associé à la Food Foundation pour la campagne Feed the Future, appelant à une extension des repas scolaires gratuits à tous les enfants des ménages bénéficiant d’un crédit universel.

L’arrêt des réductions d’impôts accordées aux banques pendant une semaine seulement pourrait financer des bons alimentaires pour 1,9 million d’enfants pauvres à Noël, analyse partagée avec L’indépendant montré.

( )

L’analyse par les militants du programme gouvernemental de fonds pour les activités de vacances (HAFP) – qui fournit un financement aux conseils pour des bons pendant les vacances scolaires – montre qu’il n’a atteint que 29% des 1,9 million d’enfants éligibles aux repas scolaires gratuits.

La Food Foundation a déclaré qu’il existait désormais une «loterie de codes postaux» sur laquelle les autorités locales fournissaient des bons ou un autre soutien supplémentaire pendant les vacances.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré que le gouvernement comprenait les pressions subies par de nombreux ménages. “C’est pourquoi nous soutenons plus d’enfants et de jeunes que jamais auparavant”, a déclaré le porte-parole.

“Plus d’un tiers des élèves en Angleterre reçoivent actuellement des repas scolaires gratuits dans les établissements d’enseignement et nous venons d’annoncer un nouvel investissement dans le National School Breakfast Programme, prolongeant le programme pour une autre année avec jusqu’à 30 millions de livres sterling.”

Pendant ce temps, l’ancien chancelier conservateur George Osborne a déclaré à M. Oliver qu’il était “très décevant” qu’une interdiction des publicités télévisées pour la malbouffe n’ait toujours pas été introduite.

“Nous voulions interdire la publicité de la malbouffe ou des aliments trop sucrés pour les programmes que les enfants pourraient voir”, a-t-il déclaré. « Cela n’a toujours pas été mis en œuvre. À mon avis, c’est très décevant.

Les gouvernements successifs n’ont pas réussi à introduire l’interdiction, promise depuis longtemps, de la publicité télévisée avant le bassin versant pour la malbouffe, la nouvelle administration de Rishi Sunak ayant annoncé plus tôt ce mois-ci que la mesure anti-obésité n’entrera en vigueur qu’en 2025.

M. Osborne, qui a été chancelier du gouvernement de David Cameron de 2010 à 2016 et a introduit une taxe sur les boissons sucrées, a déclaré qu’il irait plus loin s’il était toujours en fonction. “J’étendrais la taxe sur le sucre aux produits non sucrés.”