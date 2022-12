Jamie Oliver appelle à l’expansion des repas scolaires gratuits en Angleterre

Jamie Oliver a renouvelé la pression sur le gouvernement pour qu’il élargisse les repas scolaires gratuits, George Osborne suggérant que l’élargissement du programme pourrait être la bonne voie à suivre et Tony Blair affirmant que l’argent pourrait être trouvé si les politiciens voulaient le faire.

Le chef de la télévision a souligné le problème alors qu’il était le rédacteur invité de l’émission Today de BBC Radio 4 mardi dans le cadre de sa campagne à long terme sur les repas scolaires gratuits.

S’exprimant au programme, Osborne, un ancien chancelier conservateur, a critiqué la “danse conservatrice” actuelle sur la question.

Tout en s’arrêtant avant de soutenir la campagne d’Oliver, il a déclaré: “L’objectif global, qui est d’avoir des enfants mieux nourris et en meilleure santé, est un bon objectif que je soutiens certainement et cela pourrait bien être, dans mon esprit – je ne suis pas actif en politique aujourd’hui. – que fournir de meilleurs repas scolaires gratuits à un groupe beaucoup plus large de la population est la bonne voie à suivre.

Se référant à la campagne réussie du footballeur Marcus Rashford pour obtenir des repas scolaires gratuits étendus aux vacances pendant la pandémie de Covid, Osborne a ajouté: «Certes, je pense que le genre actuel de danse conservatrice du genre, non, non, non, puis le footballeur saute et dit oui, et ils vont bien, n’est pas bon politiquement pour mon parti.

Il a également suggéré que le gouvernement devait faire plus pour lutter contre l’obésité avec une augmentation des taxes sur le sucre. Interrogé sur l’approche qu’il adopterait maintenant s’il était toujours au gouvernement, il a répondu: «J’étendrais la taxe sur le sucre aux produits non sucrés. Et j’irais en fait avec cette interdiction de la publicité parce que je pense que c’est bien connu depuis de nombreuses années et je pense que ce serait une bonne chose.

À l’heure actuelle, les ménages aux revenus les plus bas bénéficient de repas scolaires gratuits. Les enfants de parents bénéficiant d’un crédit universel et ayant un revenu annuel ne dépassant pas 7 400 £, ou bénéficiant d’une autre prestation telle que l’allocation de demandeur d’emploi, ont droit à des repas scolaires gratuits.

Il y a aussi toujours une polémique sur les repas scolaires gratuits pendant les vacances. En 2020, Rashford a appelé le gouvernement à prolonger ses bons de repas scolaires gratuits de 15 £ – initialement mis en place pour nourrir les enfants pendant la période scolaire lorsque les écoles étaient fermées par la pandémie – jusqu’aux vacances. Johnson et son chancelier de l’époque, Rishi Sunak, se sont enfoncés et ont refusé, pour être contraints à chaque fois à un demi-tour humiliant, après des vagues de critiques. Cependant, depuis lors, les conseils de toute l’Angleterre ont discrètement supprimé les programmes de bons alimentaires pour les vacances.

Blair, l’ancien Premier ministre travailliste, a déclaré qu’il était possible de trouver de l’argent pour des repas scolaires gratuits et que les gens accepteraient que l’investissement dans l’avenir des enfants soit essentiel.

Il a dit que c’était important « particulièrement aujourd’hui, alors que les pressions sur les familles sont énormes et qu’il y a des niveaux de pauvreté que nous n’avons vraiment pas vus dans le pays depuis longtemps.

“Pour les sommes d’argent que vous allez dépenser pour ces premières années, si vous avez vraiment la volonté de le faire, je vous promets d’avoir été au gouvernement, vous pourriez trouver l’argent nécessaire pour le faire”, a ajouté Blair.

Il a exhorté Oliver à “faire comme vous l’avez fait auparavant, c’est-à-dire s’asseoir avec les dirigeants politiques des deux partis politiques et les amener à prendre des engagements”.

Le gouvernement n’a pas proposé de ministre pour le programme, mais il a été approché pour commentaires.

Le ministère de l’Éducation a précédemment déclaré: «Nous avons élargi l’accès aux repas scolaires gratuits plus que tout autre gouvernement au cours des dernières décennies, qui touchent actuellement 1,9 million d’enfants. Nous investissons également jusqu’à 24 millions de livres sterling dans notre programme national de petit-déjeuner scolaire, qui fournit des petits-déjeuners gratuits aux enfants des écoles des zones défavorisées.