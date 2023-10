Jamie Lynn Spears réagit à l’élimination de « Danse avec les stars » – Hollywood Life

Crédit image : ABC

Jamie Lynn Spears n’est que reconnaissante pour le temps qu’elle a passé Danser avec les étoiles malgré son élimination choquante après Latin Night. « Alan, tu es le meilleur ami et partenaire absolu que l’on puisse demander », a déclaré le Zoé 101 ancienne élève de 32 ans, a écrit via Instagram, faisant référence à son partenaire de danse, Alan Bersten.

Elle a continué. «J’ai pu collecter des fonds pour ma communauté #SAGAFTRA et rencontrer certains des plus incroyables [people], et c’est une victoire à tous égards dans ce que j’avais l’intention de faire. Les mamans de softball sont sexy.

Auparavant, Jamie s’était engagée à faire don de son salaire hebdomadaire à la grève en cours du SAG-AFTRA. Dans sa déclaration Instagram, l’ancienne star de Nickelodeon a remercié ses fans pour leur soutien.

« Yalllllll, je promets d’entendre et de voir tous les nombreux merveilleusement passionnés [people] qui ne sont pas satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées ce soir, et j’apprécie énormément l’amour et le soutien », a-t-elle poursuivi, ajoutant : « Mais ce fut une expérience incroyable, et je suis très heureuse d’en avoir fait partie, et tellement excité de voir tous les fabuleux concurrents et leurs partenaires continuer à le TUER chaque semaine [sic]!!!! »

L’élimination de Jamie de la série a surpris les téléspectateurs et DWTS les stars, y compris le juge Derek Hough.

« Honnêtement, c’est assez surprenant », a déclaré Derek, 38 ans, au Magnolias doux star après l’annonce des résultats. « Jamie Lynn, tu as été fantastique. C’est juste, wow. C’est un choc, honnêtement.

Avant de faire ses débuts dans la salle de bal en septembre, Jamie a parlé du travail acharné nécessaire au spectacle de danse lors d’une apparition sur Bonjour Amérique.

« Je ne sais pas si l’on pourra un jour être prêt à 100 % à entreprendre quelque chose d’aussi grand », a-t-elle admis. « Je n’avais pas réalisé à quel point il s’agissait d’un engagement, mais c’en est certainement un. Je suis prêt à me mettre au défi.

Le Zoé 102 L’actrice de cinéma a également rappelé à quel point sa fille aînée, Maddie, « était très motivée pour [her mom] pour faire ça. »

« Mon fils de 15 ans m’a dit : « Tu vas danser à la télé ? Qu’est-ce que tu fais maman ?' », a commencé Jamie. « Mais elle m’a dit : ‘Maman, tu dois le faire.’ C’est une athlète, donc je pense qu’elle veut me voir me dépasser. … En général, je travaillerais sur différentes entreprises, mais je pense qu’il est simplement important d’avoir cette opportunité. Et si j’arrive là-haut et même si je m’embarrasse, je le fais pour une bonne raison et j’espère redonner à la communauté qui m’a littéralement été rendue depuis que je suis petite.

Depuis que Jamie lui a fait don DWTS Grâce à la grève de la SAG-AFTRA, elle a réfléchi à la manière dont elle souhaitait utiliser la série de téléréalité comme une « opportunité unique » de redonner à sa communauté alors qu’elle « ne peut pas travailler ».

« Alors, j’ai pensé que je ferais ça et que je donnerais mon salaire hebdomadaire… juste pour leur redonner à un moment où ils ne peuvent pas se redonner », a conclu Jamie.