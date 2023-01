Jamie Lynn Spears pleure sur les «forces spéciales» pour le sauvetage de sa fille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

Le premier véritable test pour les recrues célèbres dans le premier épisode de Forces spéciales : le test le plus difficile au monde est une plongée en arrière d’un hélicoptère dans l’océan ci-dessous. Jamie Lynn Spears avoue d’emblée que ce défi ne sera pas facile pour elle.

L’eau lui rappelle l’un des pires moments de sa vie. Elle s’effondre lorsqu’elle tente de plonger en arrière. Le Zoé 101 alun vomit devant un membre du personnel de direction après avoir gravi les échelons. “Cela me rappelle le sauvetage de ma fille”, dit Jamie Lynn à travers les larmes.

La fille aînée de Jamie Lynn, Maddieaujourd’hui âgée de 14 ans, a failli mourir après un accident de VTT en 2017. Maddie a survécu et s’est complètement rétablie, mais elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours.

Après avoir observé Jamie Lynn pendant le défi, la DS décide qu’elle veut approfondir son état psychologique. Ils la prennent à part et lui demandent pourquoi elle s’est effondrée lors du plongeon arrière.

Elle explique comment elle a désespérément essayé de sauver Maddie dans l’étang après que son VTT se soit renversé. « Elle ne respirait pas et elle était bleue. C’était mauvais », dit Jamie Lynn.

Le Zoé 101 La star admet qu’elle a également eu du mal à ne pas se sentir digne de sa vie. “J’ai l’impression qu’à chaque fois je travaille très dur pour obtenir quelque chose par moi-même. C’est comme si ça n’en valait pas vraiment la peine », dit-elle. “Je veux dire, en grandissant, ma soeur [Britney Spears] est devenu célèbre, connu dans le monde entier quand j’étais très jeune… Je suis fier d’elle, je l’aime à en mourir. Et je ne sais pas, j’ai l’impression que parfois je n’ai jamais vraiment pu avoir quoi que ce soit pour moi.

Jamie Lynn sait qu’il est possible d’être « extrêmement fière de ma sœur, mais aussi d’avoir ma propre identité et d’être considérée comme ma propre personne. Je me bats avec l’estime de soi tout le temps. Et en tant que parent, vous voulez vraiment faire semblant parce que vous ne voulez jamais voir vos enfants ressentir les sentiments que vous ressentez. La chose la plus difficile est d’être loin de mes enfants, mais je suis ici pour faire quelque chose pour les rendre fiers.

À la fin du premier épisode, quatre recrues sont parties Forces spéciales: Kate Gosselin, Dr Drew, Montell Jordanieet Florence Tyler. Jamie Lynn fait preuve de courage et de détermination avec les 11 recrues restantes. Forces spéciales diffusé le mercredi sur FOX.

