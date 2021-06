Jamie Lynn Spears brise le silence sur la bataille de Britney pour la tutelle

Jamie Lynn Spears brise son silence sur la tutelle de sa sœur et montre publiquement son soutien.

Quelques jours après que Britney Spears s’est adressée à un tribunal de Los Angeles dans la bataille en cours pour sa tutelle, sa sœur cadette, 30 ans, s’est rendue sur Instagram pour soutenir sa sœur et défendre leur relation.

« Je veux juste prendre une seconde pour aborder quelques points », a déclaré Jamie Lynn dans une longue vidéo publiée lundi. « La seule raison pour laquelle je ne l’avais pas fait avant, c’est parce que j’avais l’impression que jusqu’à ce que ma sœur soit capable de parler pour elle-même et de dire ce qu’elle avait besoin de dire publiquement, ce n’était pas ma place et ce n’était pas la bonne chose à faire . Mais maintenant qu’elle a parlé très clairement et a dit ce qu’elle avait à dire, j’ai l’impression que je peux suivre son exemple et dire ce que je pense avoir besoin de dire. »

La tutelle de Britney a commencé en 2008 après avoir subi une dépression nerveuse en 2007. Lors de l’audience de mercredi, la chanteuse s’est prononcée contre sa tutelle « abusive », qui est en partie gérée par son père, James « Jamie » Spears, et a admis qu’elle « ferait honnêtement aime poursuivre ma famille en justice. »

En réponse, l’actrice de « Zoey 101 » a précisé qu’elle n’avait « que aimé, adoré et soutenu » sa grande sœur, préférant le faire en privé plutôt que sur une plateforme publique.

« Je m’en fiche si elle veut s’enfuir dans une forêt tropicale et avoir des millions de bébés au milieu de nulle part, ou si elle veut revenir et dominer le monde comme elle l’a fait tant de fois auparavant, parce que je n’ai rien gagner ou perdre de toute façon », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle « se soucie uniquement du bonheur (de Britney) ».

Commençant à devenir émotive, Jamie Lynn a reconnu qu’elle n’avait pas abordé publiquement la tutelle de sa sœur dans le passé, mais a rassuré qu’elle avait toujours donné la priorité au bonheur de Britney dans les coulisses.

« Peut-être que je ne l’ai pas soutenue comme le public le voudrait avec un hashtag sur une plate-forme publique, mais je peux vous assurer que j’ai soutenu ma sœur bien avant qu’il n’y ait un hashtag et je la soutiendrai longtemps après. »

Elle s’est ensuite adressée aux critiques et a précisé que la tutelle n’affectait pas sa vie personnelle ou financière.

« J’ai payé mes putains de factures depuis que j’ai 10 ans. Non pas que je doive quoi que ce soit au public, parce que ma sœur sait que je l’aime et que je la soutiens », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas ma famille. Je suis ma propre personne. Et je parle pour moi-même », a-t-elle déclaré.

Jamie Lynn a conclu en disant qu’elle était « très fière » de Britney pour avoir parlé et lui avoir dit la vérité

« Je suis tellement fière d’elle pour avoir utilisé sa voix. Je suis tellement fière d’elle pour avoir demandé un nouveau conseil comme je le lui ai dit il y a de nombreuses années – pas sur une plate-forme publique mais juste dans une conversation personnelle entre deux sœurs », a-t-elle déclaré. .

« Si mettre fin à la tutelle et s’envoler pour Mars ou tout ce qu’elle veut faire pour être heureuse – je soutiens cela à 100% parce que je soutiens ma sœur. J’aime ma sœur. Je l’ai toujours fait, je le serai toujours. Tant qu’elle est heureuse. Alors continuons à prier. C’est tout. »

Mercredi, Britney s’est adressée elle-même à un tribunal pour la première fois en plus de deux ans, qualifiant sa tutelle d' »abusive » dans un discours émotionnel de 20 minutes.

Jusqu’à présent, Britney, 39 ans, est restée relativement muette sur sa tutelle de 13 ans – gérée par son père et Bessemer Trust Co. sur sa succession, et la conservatrice professionnelle Jodi Montgomery sur sa personne. Elle s’est jointe à une audience du tribunal suite à l’intérêt accru pour sa tutelle après la sortie du documentaire « Framing Britney Spears » du New York Times et le mouvement #FreeBritney organisé par ses fans.

« Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit », a déclaré Spears lors de sa comparution à distance par téléphone. « J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux. C’est un mensonge. J’ai pensé que peut-être si je le disais assez, je deviendrais peut-être heureux parce que j’ai été dans le déni. J’ai été en état de choc. Je suis traumatisé… Je suis tellement en colère que c’en est fou. Et je suis déprimé.

Des célébrités comme Justin Timberlake et Khloé Kardashian ont manifesté leur soutien à Britney suite à ses déclarations effrayantes lors de l’audience.

« Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment », a écrit Timberlake sur Twitter, avant de faire allusion à leur cour tumultueuse au début des années 2000. « Peu importe notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps cela remonte… ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. »

