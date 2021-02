Jamie Lynn a évoqué plus tard une « fausse » nouvelle à propos de sa participation à un rassemblement virtuel de soutien à Britney le 11 février. Elle a précisé: « Quelqu’un s’est représenté comme moi à mon insu » en se connectant en utilisant son nom et une photo de sa.

Elle a écrit sur son histoire: « J’aime beaucoup ma sœur, mais je n’étais pas au courant d’un rallye, et je n’étais pas non plus présent à un rallye virtuel. »

Jamie Lynn a fait un autre commentaire rare sur les défis de sa sœur en octobre. Elle a dit Bonjour Amérique à l’époque, « je pense qu’elle fait comme le reste d’entre nous, » expliquant: « Elle essaie de faire de son mieux et de rester positive pendant une période très difficile et une année difficile, et je pense que c’est un peu le thème de tout le monde à l’heure actuelle. »

Parmi les moments choquants de l’interview de Diane en 2003 avec Britney, il y avait sa série de questions sur le code vestimentaire «provocateur» de l’artiste, le journaliste demandant: «Qu’est-il arrivé à vos vêtements? et « Êtes-vous déjà allé plus loin que vous ne l’auriez souhaité? »