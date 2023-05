Jamie Lynch nomme son samedi Chester cinq à suivre sur le Roodee! | Nouvelles de la course

L’analyste principal de Sky Sports Racing, Jamie Lynch, est de retour avec cinq sélections pour la réunion de haute qualité de samedi à Chester.

ALSAKIB – 2.20

D’une manière étrange, ce sont presque autant les courses qu’elle n’a pas disputées que celle qu’elle a (et gagnée) qui définissent Orchid Bloom avant sa réapparition tardive à Chester dans le 2.20.

Dans un passé récent, elle a été retirée non pas une mais deux fois des courses de fin d’études, d’abord à Ascot, puis une épreuve Listed à York la semaine dernière seulement, et, pour l’avenir, son inscription permanente dans les Coronation Stakes en dit long, qui favorise le sentiment qu’elle est tenue en haute estime, très haute estime, par William Haggas.

Cependant, en ce qui concerne son impressionnante victoire de 2 ans à Newmarket, elle avait besoin d’un terrain d’essai et d’un terrain d’essai (hors du Dip), pour vraiment l’activer à la fin et, en tant que tel, il est difficile de croire que ALSAKIB ne l’obtiendra pas à un moment donné autour de Chester, étant donné le style et la force de ce qu’il a fait lors de ses débuts à Kempton le mois dernier.

Significativement expulsé favori, il a séparé deux vainqueurs précédents, en douceur dans le processus, comme s’il s’intégrerait bien à Chester, juste incapable de rattraper Onnight qui avait un avantage en expérience mais aussi en position, ayant dicté. Sous sa peine, Orchid Bloom devra en effet être à la limite de la classe Listed pour battre Alsakib, plus faible et plus mobile, qui vise à donner à Andrew Balding une remarquable cinquième victoire sur les six dernières éditions de ce novice.

GUERRIER SIOUX – 2.55

Je ne peux pas être le seul dont la bouche veut dire Battaash en faisant référence à Battaah, il ne manque qu’un « s », il manque également quelques mph par rapport à lui, mais ce n’est pas la raison pour laquelle toute la chaleur sera sur Battaah dans le 2.55 , plus que sa forme a été énormément hissée par le succès retentissant d’Elite Status dans les National Stakes à Sandown jeudi.

Tout de même, Elite Status a essentiellement joué avec lui à Doncaster, et n’oubliez pas que GUERRIER SIOUX a terminé une place devant Battaah lorsque les deux ont fait leurs débuts. Il n’y avait qu’une demi-longueur entre eux ce jour-là, mais Sioux Warrior a semblé encore plus supérieur pendant longtemps, avançant brièvement avant de courir au vert sous pression, encore à cultiver un tranchant.

Battaah a les avantages d’une course supplémentaire et du tirage au sort en un, mais Sioux Warrior a le plus gros ticket pour s’améliorer, non seulement de la façon dont il s’est façonné à Doncaster, mais aussi de son pedigree, étant un demi-frère de Royal Aclaim, qui ‘ Je serai parmi les favoris pour les Temple Stakes à Haydock samedi, et elle et le père de Sioux Warrior (Sioux Nation) aiment les terrains rapides, ce qui ressemblera plus à Doncaster.

PONS AELIUS – 3.35

C’est un cas simple – un cas de classe – pour PONS AELIUSdont les trois dernières courses ont été en compagnie de 0-95 et se retrouve maintenant dans un 0-75, un peu en dessous de lui en vérité.

Si cette course était sur le All-Weather, alors Pons Aelius ne serait pas éligible car le handicapeur a divisé sa note (il a 82 sur les synthétiques), et dans le handicap de Newmarket dans lequel il a terminé deuxième de l’adjuvant préféré la semaine dernière, tous les autres chevaux dans cette course est surqualifié pour ce 0-75.

C’est un revirement assez rapide (huit jours) pour un stayer, mais Pons Aelius prospère avec un emploi du temps chargé, et il convient de noter que deux de ses victoires l’an dernier se sont déroulées dans un délai similaire de six et sept jours.

Ce sera sa première expérience de Chester, mais il est le bon type pour cela, étant un coureur de premier plan qui est également à l’aise sur des trajets plus courts, a donc plus de vitesses, ainsi que plus de classe, par rapport à la plupart ici.

MIRAGE ROUGE – 4.05

Dans le handicap de 4,05, pas moins de six des participants ont couru au Boodles May Festival, deux du niveau inférieur 0-85 (Paws For Thought en troisième et Roudemental neuvième) et quatre du handicap de la meilleure classe sur le même 7f prolongé que ce précieux prix, y compris Boardman (cinquième) qui l’a remporté ces deux dernières années, bien que le jury ne sache maintenant s’il est toujours la même force à l’âge de sept ans.

Percy’s Lad a fait le meilleur du quatuor en troisième position, à partir d’un large tirage au sort et d’une position plus proche du rythme soutenu que probablement idéal, et il mérite donc d’être le favori pour cela, mais MIRAGE ROUGE pourrait battre beaucoup d’entre eux, avec le sentiment que c’était peut-être sa cible principale au-delà du Boodles May Festival.

C’est parce que la dernière fois était sa réapparition, ainsi que ses débuts pour John Quinn, et son SP de 11-1 racontait des attentes tièdes, en plus du fait qu’il a été retenu plus que d’habitude (depuis le stand 10), ce qui a aidé par inadvertance au fur et à mesure de la course, mais la façon dont il est rentré à la maison était toujours encourageante avec un œil sur lui pour être parfait pour cela.

Le stand quatre est parfait car les trois à l’intérieur de lui sont tous les premiers, l’invitant à prendre le « box seat » de traque, la même plate-forme qui lui a permis de décoller sur ce parcours et cette distance en mai 2022.

CHILLHI – 5.45

Cela représente l’une des premières opportunités pour les 3 ans d’affronter leurs aînés avec un gros changement, jusqu’à 17 lb de poids pour l’âge sur 12f à cette période de l’année, et les résultats dans ce très course met en valeur sa valeur : lors des trois éditions précédentes, les quatre 3 ans qui ont couru dans les courses ont remporté deux victoires et une seconde.

Il y a deux 3 ans alignés cette fois, Demilion, l’évident après sa deuxième sur le parcours et la distance au Boodles May Festival, mais CHILLHI est tout aussi intéressant.

Sauf quelques missions lorsqu’il vole trop haut, Chillhi a l’heureuse habitude d’augmenter sa note par la course, en fonction de la distance, et même s’il n’est pas élevé pour rester aussi loin, il se forme comme il le fera, se ralliant à la fin de 10f à Ascot il y a quinze jours lorsqu’il a été battu à seulement une longueur et trois quarts en cinquième derrière Masai Mara et Westerton, qui seraient l’un ou l’autre un favori à court terme pour ce handicap.

Il a encore plus de raisons que Demilion de s’améliorer à nouveau ici.