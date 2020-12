Jamie Lomas a partagé la nouvelle déchirante que son père lutte contre le cancer de la prostate.

L’acteur de Hollyoaks, 45 ans, répète actuellement avant The Real Full Monty on Ice d’ITV et a expliqué pourquoi il était si important pour lui de se joindre à l’émission qui vise à sensibiliser aux cancers dans les zones intimes du corps, comme le prostate et sein.

S’adressant à The Mirror lors d’une interview sur Facebook Live vendredi, la star du feuilleton a déclaré que son père luttait contre le cancer de la prostate – c’est pourquoi il était prêt à sortir son kit à la télévision pour l’émission.

Jamie a expliqué: « Mon père souffre d’un cancer de la prostate. Donc, pour que je puisse lui rendre quelque chose en faisant cette émission, pour tout le monde comme nous avons eu ces six mois horribles, il doit y avoir tellement de gens qui ne sont pas diagnostiqués. [with cancer].

« ITV s’est battu pour que cette émission soit diffusée. C’est juste une chose incroyable à faire pour la diffuser auprès de personnes qui ont peut-être des difficultés. Si cela ne sauve qu’une seule personne, alors la série en vaut la peine. »

Il a ensuite plaisanté en disant que son père « ferait mieux » de regarder quand il va se déshabiller sur la glace, avant d'ajouter effrontément: « Il a tout vu avant quand j'étais bébé! »







The Real Full Monty devrait revenir à ITV plus tard cette année, les fans voyant des visages célèbres recréer la célèbre scène de strip-tease du film classique The Full Monty.

Rejoindre Jamie sur la glace est Chris Hughes de Love Island, Ashley Banjo de Diversity, la légende du Grand National Bob Champion, ainsi que la star de X Factor Jake Quickenden, le champion de Dancing On Ice Perri Kiely et la légende du rugby gallois Gareth Thomas.







Les dames qui montreront la chair pour la bonne cause seront l’ancienne légende de Woman’s Hour Dame Jenni Murray, l’actrice Linda Lusardi, Shaunghna Phillips de Love Island, l’actrice Hayley Tamaddon et le Dr Zoe de This Morning, avec Coleen Nolan de retour pour diriger les troupes. .

S'exprimant avant la série, Ashley a déclaré: «Nous sommes si fiers de ce que cette émission a accompli en rappelant aux gens de se vérifier les premiers signes de cancer et nous mettons tout en œuvre cette année pour faire passer ce message; après le verrouillage, alors que beaucoup moins de personnes recevaient des contrôles de santé, ce message est plus que jamais important.









« Jouer sur la glace portera le défi à un tout autre niveau – les célébrités ne sauront pas ce qui les frappe! Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?! »

Coleen Nolan a déclaré: « Je n’arrête pas de dire ‘plus jamais’ pour retirer mon kit, mais la réponse que nous obtenons des millions de femmes qui se sentent habilitées à se vérifier après avoir regardé l’émission est incroyable, alors c’est reparti!

« Cette année est plus personnelle que jamais pour moi alors que deux de mes incroyables sœurs luttent à nouveau contre le cancer. Je suis inspirée par elles et par tous ceux que je rencontre qui ont été touchés par cette terrible maladie, alors je suis absolument ravie d’être de retour. à la tête d’un nouveau groupe formidable de femmes, prêtes à tout nu avec moi. Mais comme cette année c’est sur la glace, espérons simplement que nous ne serons pas engelés sur nos indescriptibles!

