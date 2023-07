La star de HOLLYOAKS, Jamie Lomas, a révélé qu’il était fiancé à sa fiancée dentiste après une proposition « émotionnelle » au Mexique.

L’acteur – qui interprète Warren Fox dans le feuilleton de Channel 4 – est officiellement retiré du marché après avoir demandé à sa petite amie Jess Bell d’être sa femme.

Jamie Lomas est désormais fiancé à Jess Bell

La star du savon est maintenant fiancée au dentiste Jess

Jamie, 48 ans, a décidé de poser la question pendant que le couple était en vacances au Mexique – et il a trouvé la « distraction parfaite » pour s’assurer qu’elle n’avait aucune idée de ce qui se passait.

Ils savouraient un repas dans leur restaurant préféré Chambao Kobe & Steakhouse à Cancun lorsque le personnel a commencé à lui chanter joyeux anniversaire.

S’adressant à OK ! à propos de la proposition, Jamie a déclaré: «Bien sûr, tout le personnel du restaurant a été surpris.

«Alors ils sont sortis avec un gâteau, chantant et applaudissant avec Jess assise là pensant que tout allait bien et tout sur moi et mon supposé anniversaire.

« Et puis ils ont changé la musique qui jouait pour Marry You de Bruno Mars. »

La dentiste Jess, 34 ans, a adoré l’idée derrière la proposition et en a encore les larmes aux yeux.

Elle a ajouté: « Avant que je ne le sache, il y avait cette bague là-bas et tout le monde applaudissait et applaudissait.

« C’était incroyable; tellement merveilleux et tellement émouvant.

« Je ne m’y attendais pas du tout. Ce fut un choc total. Nous avons également réussi à obtenir une vidéo de toute la proposition.

« C’est agréable de revoir et de se souvenir. Ça me fait encore pleurer ! »

Jamie et Jess ont été liés pour la première fois en 2021 après s’être rencontrés par l’intermédiaire d’amis communs.

La légende des Hollyoaks était auparavant mariée à la favorite de Corrie, Kym Marsh, entre 2012 et 2014.

Le couple s’est rencontré en 2008 et a partagé son fils Archie et sa fille Polly.

Jamie a également un fils appelé Billy.

Jamie a joué Warren Fox dans Hollyoaks depuis 2006

Jamie avec son ex Kym Marsh