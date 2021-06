Jamie Lever dans le rôle de ‘Desi Shakira’ recrée de manière hilarante ‘Hips Don’t Lie’ dans une vidéo amusante

Eh bien, l’acteur et comédien connu Jonny Lever a donné d’excellentes performances qui nous ont toujours fait craquer, surmontées de répliques exceptionnelles, d’expressions appropriées et d’un langage corporel. Faisant avancer son héritage, ses enfants ont pris d’assaut les médias sociaux avec leurs vidéos originales, leurs croquis hilarants et leur trio père-enfants dansant sur des airs groovy. La fille de Johnny, Jamie Lever, est devenue la préférée d’Internet, grâce à ses expressions tout aussi précises, son contenu amusant et ses séquences de danse divertissantes avec son frère, Jesse Lever.

Dans son dernier Instagram Reel, Jamie a endossé le rôle de desi Shakira, la chanteuse colombienne Hips Don’t Lie et peut être vue exhibant ses belles boucles alors qu’elle chante et danse sur une version parodique hindi de la chanson à succès. Avec une apparition spéciale de Jesse, le clip la montre vêtue d’une tenue de sport avec un sweat à capuche noué autour de sa taille, dansant du ventre sur des airs de Hips Don’t Lie mais avec une touche majeure. Les paroles originales ont été remplacées par des vers sur des plats comme aloo sabzi et rogan josh.

« Tel thora kam daalo re, Aloo ki sabzi add karo aur Rogan Josh bana lo », chante-t-elle avant que Jesse n’apparaisse à l’écran pour chanter « Shakira Shakira ». Poussant sa tête hors du cadre, elle continue de chanter: « Oh bébé quand tu manges comme ça, tu rends une femme folle, thora sa fried rice aur chilli crevette, viens un, mets-le dans mon corps. »

Regardez la vidéo ici:

Le clip a reçu des tonnes d’appréciation et de compliments de la part de ses fans qui étaient impressionnés par sa voix et ont reçu plus de 45 000 likes. Même l’acteur et danseur Shantanu Maheshwari a écrit qu’il avait trouvé l’entrée de Shakira drôle. L’un de ses fans a demandé comment pouvait-il être si talentueux et bon dans tout ce qu’elle fait, tandis qu’un autre a écrit qu’elle l’avait écouté en boucle.

Un autre fan l’a appelée « Indian Shakira Jackson » en référence à ses talents de chanteuse et à ses incroyables mouvements de danse.

