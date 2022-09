Jamie Lee Henry, premier officier de l’armée américaine ouvertement trans, et sa femme Anna Gabrielian accusés d’avoir tenté de donner des informations à la Russie

Un couple MARIÉ a été inculpé dans le cadre d’un stratagème visant à fournir au gouvernement russe des informations médicales confidentielles sur des membres de l’armée américaine.

Le major de l’armée américaine Jamie Lee Henry, 39 ans, et son épouse, l’anesthésiste de l’hôpital Johns Hopkins, Anna Gabrielian, 36 ans, sont accusés d’avoir aidé la Russie pendant la guerre en cours contre l’Ukraine.

Un couple marié a été accusé d’avoir tenté de fournir des informations médicales confidentielles au gouvernement russe

Jamie Lee Henry, le premier officier de service ouvertement trans-actif de l’armée américaine, a obtenu une autorisation de niveau secret à Fort Bragg Crédit : armée américaine

Sa femme, Anna Gabrielian, est médecin à Johns Hopkins Crédit : Linkedin

Henry est devenu publiquement transgenre en 2015 et a été signalé comme le premier officier de l’armée en service actif connu à être ouvertement trans.

Tout en s’identifiant comme une femme, l’acte d’accusation contre elle utilise à plusieurs reprises des pronoms masculins pour décrire Henry.

Le couple a tenté de donner les informations confidentielles à un employé de l’ambassade de Russie, mais les a plutôt remises à un agent infiltré du FBI, ont déclaré les procureurs.

Ils ont été accusés de complot et de divulgation injustifiée d’informations médicales identifiables individuellement.

Henry détenait une habilitation de sécurité de niveau secret à Fort Bragg en Caroline du Nord en raison de son poste d’interniste.

Sa femme, Gabrielian, parle anglais et russe, selon Johns Hopkins.

L’agent infiltré se faisant passer pour une personne travaillant pour l’ambassade de Russie à Washington a approché Gabrielian à la mi-août, l’interrogeant sur l’aide qu’elle avait offerte à l’ambassade quelques mois auparavant.

Selon l’acte d’accusation, le couple aurait fourni à l’agent des informations médicales sur des patients de Fort Bragg et de Johns Hopkins pour montrer “le potentiel du gouvernement russe à mieux comprendre les conditions médicales d’individus associés au gouvernement et à l’armée américains, à exploiter cette information.”

Gabrielian a accepté de rencontrer l’agent dans une chambre d’hôtel à Baltimore, Maryland, le 17 août, a lu l’acte d’accusation.

Elle a également appelé l’agent à plusieurs reprises pour “réaffirmer” qu’elle et Henry étaient “déterminés à aider la Russie”.

Gabrielian aurait dit à l’agent “qu’elle était motivée par le patriotisme envers la Russie pour fournir toute l’aide qu’elle pouvait à la Russie, même si cela impliquait d’être licenciée ou d’aller en prison”, lit-on dans l’acte d’accusation.

Elle a même affirmé qu’Henry serait “une source plus importante pour la Russie”, en raison de la position d’Henry dans l’armée.

“Henry a expliqué au [undercover agent that they were] engagé à aider la Russie, et il avait envisagé de se porter volontaire pour rejoindre l’armée russe après le début du conflit en Ukraine, mais la Russie voulait des personnes ayant une “expérience de combat”, et il n’en avait pas”, lit-on dans l’acte d’accusation.

“Henry a en outre déclaré:” la façon dont je vois ce qui se passe en Ukraine maintenant, c’est que les États-Unis utilisent les Ukrainiens comme un proxy pour leur propre haine envers la Russie. “

Deux semaines plus tard, le couple a donné l’information à l’agent lors d’une autre rencontre dans une chambre d’hôtel, cette fois à Gaithersburg, dans le Maryland.

Gabrielian aurait divulgué les informations de “l’épouse d’une personne actuellement employée par l’Office of Naval Intelligence” et “mis en évidence au [agent] un problème médical reflété dans les dossiers [of that person] que la Russie pourrait exploiter », selon l’acte d’accusation.

Lors de la même réunion, Henry a donné des informations médicales sur un employé actuel du ministère de la Défense, un vétéran de l’armée à la retraite, le conjoint d’un vétéran de l’armée et le conjoint de deux vétérans de l’armée décédés.

Le couple pourrait faire face à un maximum de 10 ans de prison s’il est reconnu coupable et à un maximum de cinq ans pour avoir divulgué des informations médicales identifiables individuellement.