Jamie Lee Curtis révèle que la « haine » est le secret de son mariage de 40 ans

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

Jamie Lee Curtis a révélé le secret de son mariage de plusieurs décennies avec son mari, Christopher Guest.

Le Halloween la star a récemment parlé à Divertissement ce soir lorsqu’elle a discuté de l’importance d’accepter divers aspects de votre partenaire au fil des années, et de la normalité de vivre des moments où vous ne l’aimez pas.

« Eh bien, tu ne pars pas », a déclaré Curtis au média. Elle a poursuivi en comparant le mariage à la guérison d’un toxicomane.

« Je suis également sobre depuis longtemps. Et nous avons une phrase en convalescence : « Si vous restez dans le bus, le décor va changer. » Et, vous savez, c’est ça le mariage. Vous restez dans le bus, le décor change », a déclaré le Dr Vendredi bizarre actrice expliquée.

« Tout d’un coup, vous avez littéralement envie de vous détester, et puis le lendemain, c’est une belle journée ensoleillée. Et le chien fait quelque chose de mignon. Et votre enfant fait quelque chose de mignon. Et vous vous regardez, et vous vous dites : « Oh, mon Dieu. » Et puis vous êtes sur une autre voie. »

Elle a ensuite énuméré les qualités spécifiques qui, selon elle, étaient nécessaires pour avoir un mariage réussi, notamment : « la persévérance, la patience, la douceur et une très bonne dose de haine ».

Abordant l’inclusion de la haine, Curtis a déclaré que l’idée est de reconnaître que vous ne pouvez pas être amoureux de votre partenaire à chaque seconde de chaque jour tout en choisissant de rester ensemble de toute façon.

« Vous allez vous détester. Ne pas vous quitter. Ne pas laisser cette haine vous pousser à faire des choix que vous regretterez. Je pense que c’est vraiment le secret », a-t-elle expliqué.

Curtis et Guest sont mariés depuis 1984, après seulement quatre mois de relation. L’acteur semblait savoir qu’elle l’épouserait avant même de le rencontrer en personne.

« J’étais avec l’auteur du roman original Halloween « Quand j’ai vu mon mari de 37 ans pour la première fois », a-t-elle écrit dans un essai personnel de 2022 pour Personnes« Debra Hill et moi étions sur mon canapé à West Hollywood en 1984. J’ai ouvert un numéro de Pierre roulantea vu Christopher Guest dans un Ponction lombaire « J’ai lu l’histoire et j’ai dit : « Je vais épouser ce type » (ce que j’ai fait, six mois plus tard). »

Le couple a ensuite partagé deux filles adoptives, Annie, 37 ans, et Ruby, 28 ans.

Ce n’est pas la première fois que Curtis parle de son mariage. En 2018, elle avait mentionné que les deux hommes étaient pour la plupart des opposés qui s’attiraient et qu’ils n’avaient pas grand-chose en commun. « Mon mari et moi sommes opposés. Nous le sommes depuis 33 ans et nous le serons toujours », a-t-elle déclaré. Bon entretien ménager.

« C’est un intellectuel, et moi, je viens du milieu des stars de cinéma, des alcooliques et des toxicomanes, où l’éducation n’était pas la chose la plus importante. Nous n’écoutons pas la même station de radio, nous ne lisons pas le même journal, nous ne nous couchons pas à la même heure. »

Cependant, ils ont découvert un intérêt commun après avoir été ensemble pendant tant d’années. « Mais nous lisons les mêmes livres d’histoire. Pour notre 30e anniversaire, nous avons tous les deux lu un livre intitulé Un courage inébranlable, [which is] l’histoire de [explorers] Lewis et Clark. Ensuite, nous avons pris huit amis et avons retracé une section du fleuve Missouri dans des canoës qui suivaient le chemin de leur expédition. Nous sommes un peu ringards », a-t-elle déclaré.