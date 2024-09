Jamie Lee Curtis révèle le secret de son mariage de 40 ans avec Christopher Guest

Jamie Lee Curtis a révélé le secret de son mariage de 40 ans avec Christopher Guest.

Lors d’une interview avec Divertissement ce soirCurtin a déclaré : « Eh bien, vous ne partez pas. Je suis également sobre depuis longtemps. Et nous avons une phrase en convalescence : « Si vous restez dans le bus, le décor va changer. » Et, vous savez, c’est ça le mariage. Vous restez dans le bus, le décor change. »

En ce qui concerne son mariage, elle a continué en admettant : « Tout d’un coup, vous avez littéralement envie de vous détester, et puis le lendemain, c’est une belle journée ensoleillée. Et le chien fait quelque chose de mignon. Et votre enfant fait quelque chose de mignon. Et vous vous regardez, et vous vous dites : « Oh, mon Dieu. » Et puis vous êtes sur une autre voie. »

Selon Hebdomadaire américainElle a nommé les qualités qui contribuent à la réussite du mariage en disant : « La persévérance, la patience, la douceur et une très bonne dose de haine. »

De plus, elle a raconté en disant : « La vérité, c’est que vous allez vous détester. Ne pas vous quitter. Ne pas laisser cette haine vous amener à faire des choix que vous regretterez. Je pense que c’est vraiment le secret. »

Il convient de noter que Curtis a épousé Guest en 1984, quatre mois après leur rencontre. Le couple a ensuite adopté deux filles, Annie et Ruby, nées respectivement en 1986 et 1996.

De plus, le nominé aux Oscars a déclaré Bon entretien ménager En 2018, mon mari et moi sommes opposés. Nous le sommes depuis 33 ans et nous le serons toujours. C’est un intellectuel.

Selon la publication, Curtis s’est également engagée dans son travail d’actrice à travers les hauts et les bas de sa longue carrière à Hollywood.

Plus tôt ce mois-ci, elle a remporté son premier Emmy pour la meilleure actrice invitée dans une série comique pour son rôle de Donna Berzatto dans L’ours lors des Creative Arts Emmys 2024.