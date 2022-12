Jamie Lee Curtis recevra un prix pour avoir surmonté l’âgisme dans le divertissement

“Scream Queen” Jamie Lee Curtis sera cette année le récipiendaire de l’AARP The Magazine’s Movies for Grownups Awards.

Curtis recevra cet honneur lors de la cérémonie annuelle des meilleurs films et émissions de télévision pour adultes de l’AARP, a annoncé jeudi le groupe. Alan Cumming revient pour animer la cérémonie, qui sera diffusée sur «Great Performances» sur PBS le 17 février à 21 h, heure de l’Est.

“La carrière de longue date et toujours croissante de Jamie Lee Curtis brise les stéréotypes dépassés d’Hollywood sur le vieillissement, et illustre ce qu’est le programme Movies for Grownups de l’AARP”, a déclaré Jo Ann Jenkins, PDG de l’AARP, dans un communiqué.

Depuis qu’elle a endossé le rôle de Laurie Strode dans “Halloween” en 1978, la reine de l’horreur de 64 ans a joué dans son dernier épisode de la série slasher “Halloween Ends” et dans le film indépendant à succès “Everything Everywhere All at Once”. cette année.

“Nous sommes ravis d’honorer Curtis, qui à 19 ans est devenue une” reine du cri “emblématique dans” Halloween “, puis a grandi pour devenir également un maître dans les rôles comiques et dramatiques”, a déclaré Jenkins.

Curtis, dont les autres crédits incluent “True Lies”, “A Fish Called Wanda”, “Freaky Friday”, “Knives Out” et la série télévisée “Scream Queens”, est nominé aux Emmy et lauréat du British Academy Film Award. Ses films ont, au cours de sa carrière de quatre décennies, rapporté 2,5 milliards de dollars au box-office, selon le communiqué.

Le programme Movies for Grownups de l’AARP défend les films qui résonnent auprès des téléspectateurs de 50 ans et plus et combat l’âgisme dans l’industrie du divertissement. Les lauréats précédents incluent Lily Tomlin, George Clooney, Annette Bening, Kevin Costner, Robert De Niro et Michael Douglas.

