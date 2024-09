Jamie Lee Curtis qualifie de « privilège » l’apparition de « The Bear » dans son discours de victoire aux Emmy Awards

Jamie Lee Curtis a remporté un Emmy Award pour son rôle d’invitée dans « The Bear »

Le rôle d’invité de Jamie Lee Curtis dans L’ours cela lui a suffi pour décrocher un Emmy Award.

Le dimanche 8 septembre, l’actrice de 65 ans a été honorée d’une statuette pour la meilleure actrice invitée dans une série comique aux Creative Arts Emmys 2024.

Avec son rôle de Donna Berzatto dans L’oursavec Jeremy Allen White dans le rôle principal, Curtis s’est distingué parmi les autres nominés dans la catégorie.

Da’Vine Joy Randolph de Il n’y a que des meurtres dans l’immeubleKaitlin Olson de AstucesKristen Wiig et Maya Rudolph de Samedi soir en direct et Olivia Colman de L’ours ont tous été nominés dans la même catégorie.

L’actrice a prononcé un discours de remerciement après être montée sur scène pour recevoir la distinction.

« Être la source de la douleur de quelqu’un est très difficile… C’est étonnant que j’aie eu cette opportunité à ce stade de ma vie », a-t-elle déclaré, avant de décrire le casting et l’équipe de l’émission comme « les ingrédients de cette belle, belle, belle œuvre de télévision… dans laquelle j’ai le privilège de faire partie ».

Le Vendredi bizarre La star a également exprimé sa gratitude dans la salle de presse, déclarant aux journalistes qu’elle se sentait « chanceuse » après avoir remporté l’Emmy.

« Je n’aurais jamais imaginé de ma vie que je pourrais réaliser un travail d’une telle profondeur, d’une telle complexité et d’une telle intelligence », a ajouté Curtis. « Et ces deux dernières années, ce sont ces opportunités qui m’ont donné le frisson de ma vie créative. Je suis donc honoré et incroyablement reconnaissant. »