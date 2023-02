Jamie Lee Curtis pensait qu’elle serait flic et ne suivrait pas les traces de sa famille: “Je crois à la loi et à l’ordre”

Bien qu’elle soit issue d’une famille hollywoodienne, Jamie Lee Curtis dit qu’elle a presque choisi un cheminement de carrière très différent.

Dans une interview avec Extra lors du déjeuner des nominés aux Oscars, la star de “Everything Everywhere All at Once” et nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle a déclaré : “Je n’aurais jamais pensé que je serais acteur, et encore moins saisir les opportunités que j’ai eues.”

“Je pensais que je serais flic. Je pensais que je serais policier, agent pénitentiaire. Je pensais que je serais peut-être travailleur social. Je suis bon avec les gens. Je crois en la loi et à l’ordre. Je pensais que ce serait mon chemin.”

Elle a ajouté: “Au lieu de cela, cela m’a amené ici.”

Curtis est la fille des icônes hollywoodiennes Tony Curtis et Janet Leigh.

Tony a été nominé pour le meilleur acteur aux côtés de Sidney Poitier pour leurs rôles dans “The Defiant Ones”, et est connu pour ses autres rôles dans des films comme “Spartacus” et “Certains l’aiment chaud”. Janet est surtout connue pour son rôle de Marion Crane dans “Psycho” d’Alfred Hitchcock, qui lui a valu la nomination aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle.

La star d'”Halloween” a également déclaré au point de vente que sa nomination était “incroyable” et a décrit l’expérience comme étant “comme si j’avais découvert une pièce secrète dans ma maison dans laquelle j’ai vécu pendant longtemps, c’était en quelque sorte de tapisser… parce que j’avais un mur de défense parce que je n’avais même jamais voulu en rêver… Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait.

En 2022, la femme de 64 ans a reçu le Hollywood Icon Award lors du gala-bénéfice The Women’s Guild Cedars-Sinai Disco Ball et a exprimé une immense gratitude pour son succès.

“J’ai la plus belle vie dont je n’ai évidemment aucune idée de comment cela s’est passé”, a déclaré Curtis à Fox News Digital à l’époque. “J’ai été élevée par une femme qui a passé toute sa vie à se concentrer sur les autres, et je pense que c’est le privilège d’avoir une vie réussie, c’est de pouvoir la retourner contre tant de gens qui travaillent si inlassablement pour rien, sans gloire , aucune intention, et c’est mon travail de le renvoyer.”