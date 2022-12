Jamie Lee Curtis parle des rumeurs du film “Freaky Friday” et reçoit le prix Hollywood Icon

Jamie Lee Curtis ne pourrait pas être plus reconnaissante pour sa carrière et la vie qu’elle a, admettant qu’elle n’a “aucune idée de comment cela s’est passé”.

Le gala-bénéfice Women’s Guild Cedars-Sinai Disco Ball, organisé par la comédienne Caroline Rhea, a récemment décerné à Curtis le Hollywood Icon Award 2022, qui lui a été décerné pour ses nombreuses contributions à l’industrie.

Cette année en a été une pour les livres en termes de carrière, l’actrice prenant part au film acclamé par la critique “Everything Everywhere All at Once”, mettant en vedette Laurie Strode dans le dernier chapitre de la franchise de films “Halloween”, et non sans parler de ses mains et de ses empreintes cimentées devant le TCL Chinese Theatre à Hollywood. À travers tout cela, redonner à sa communauté a toujours été quelque chose de très important pour elle.

“J’ai la plus belle vie dont je n’ai évidemment aucune idée de comment cela s’est passé”, a déclaré Curtis à Fox News Digital lors de l’événement étoilé au Beverly Hilton mercredi soir. “J’ai été élevée par une femme qui a passé toute sa vie à se concentrer sur les autres, et je pense que c’est le privilège d’avoir une vie réussie, c’est de pouvoir la retourner contre tant de gens qui travaillent si inlassablement pour rien, sans gloire , aucune intention, et c’est mon travail de le renvoyer.”

Rhea était heureuse de faire partie de la soirée en l’honneur de Curtis, racontant à Fox News Digital le bon moment qu’ils avaient passé à travailler ensemble sur la comédie de Noël 2004 “Noël avec les Kranks”.

“J’adore Jamie Lee Curtis. Le jour de mon 40e anniversaire, elle m’a donné une photo de sa mère en train de crier sous la douche et a dit : “Oh mon Dieu, Caroline a 40 ans””, a déclaré Rhea à Fox News Digital. “C’est une femme incroyable. Elle est tellement accomplie. Je pense que c’est très excitant. Je ne l’avais pas vue depuis longtemps. C’est une icône.”

Faire partie de l’événement en général était un gros problème pour Rhea, car sa famille a une longue histoire de redonner à leurs hôpitaux locaux. Elle a expliqué qu’elle venait “d’une longue lignée de femmes puissantes” qui ont fait de redonner une énorme priorité, et qu’elle aimerait perpétuer cette tradition.

“Mon père était médecin, et son père était médecin, et son père était médecin, et ma mère, qui était intelligente au possible, a toujours travaillé pour le comité auxiliaire des femmes de l’hôpital, qui a fait tant de choses », a déclaré Rhea. “À l’époque, c’était dans les années 60, 70 et 80, quand ils faisaient tellement de choses. À tout moment comme ça, où je peux soutenir ça, et j’adore Cedars, c’est l’hôpital n ° 1 du pays. . C ‘est impressionnant.”

Le gala de financement a permis d’amasser 1 084 038 $ pour la Cedars-Sinai Women’s Guild, qui soutient l’hôpital dans ses efforts pour fournir les meilleurs soins de santé possibles grâce à ses recherches. Leur initiative actuelle est le Women’s Guild Neurology Project, qui s’efforce de mieux comprendre les troubles neurologiques tels que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et plus encore.

“Ce qui est important pour moi, c’est qu’il s’agit de plaidoyer. C’est un groupe de femmes qui se réunissent pour défendre. J’aime les femmes et j’aime la façon dont nous faisons les choses”, a déclaré Curtis. “Je suis juste heureuse de représenter ma mère, toutes les femmes qui ont eu de nombreux emplois et qui continuent de consacrer du temps à l’amélioration de la vie des autres. Je ne suis qu’un espace réservé pour des millions de femmes.”

Rhea a conquis la foule avec sa comédie, se qualifiant de “comédienne inclusive” qui a évolué avec son temps. Elle dit que même si les comédiens doivent être plus prudents de nos jours, il est important de “respecter les gens et ce qu’ils ressentent”, qualifiant la comédie d'”art de guérir”.

Curtis a également abordé les rumeurs d’un troisième film “Freaky Friday”, disant qu’elle pense que “c’est en cours de discussion”, mais dans tous les cas, elle est ravie de travailler à nouveau avec Lindsay Lohan.

“J’adorerais”, a déclaré Curtis. “Elle et moi sommes amis, et nous sommes amis depuis le début, il y a 20 ans. C’est difficile à imaginer.”