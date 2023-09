Jamie Lee Curtis jure de figurer dans le One Piece Show

Fancaster des acteurs populaires dans de grandes propriétés n’a rien de nouveau, mais de temps en temps, vous voyez que cela porte ses fruits dans le matériel lui-même. Presque tout le monde a un acteur idéal qui, selon lui, serait le meilleur pour incarner un personnage particulier, et dans le cas de Une pièce, les fans réclament depuis des années d’avoir Horrible vendredi l’acteur Jamie Lee Curtis incarne le Dr Kureha dans saison deux de la série à succès de Netflix.

Curtis est ouvertement un nerd depuis des années – elle a écrit le Mère Nature roman graphique en juillet, portait World of Warcraft cosplayer pour célébrer le mariage de sa fille et joue dans le Terres frontalières film – et elle a également dit précédemment qu’elle adorerait être séparé de l’adaptation en direct. En vertu des règles de grève, elle ne peut actuellement pas faire pression pour ce rôle, mais rien ne l’empêche de dire qu’elle le fera une fois les grèves terminées. Sur Instagramelle a écrit qu’elle « ferait pression avec la frénésie croissante des fans pour devenir Docteur Kureha », mais seulement après « la grève contre l’avidité des gens ». [AMPTP] est réglé par un contrat équitable.

Mais Curtis n’a peut-être pas besoin de faire beaucoup de lobbying, puisque le co-showrunner Matt Owens a trouvé son message et a commenté : « Pas besoin de faire du lobbying. Une fois que nous aurons obtenu ce que nous méritons et que nous nous remettrons au travail, parlons-en !

Dans Une pièce, Le Dr Kureha est un médecin très âgé qui réside sur Drum Island. Elle est également la mère adoptive de Tony Tony Chopper, un renne qui devient sensible après avoir mangé un fruit magique qui lui permet de basculer entre cette forme, un hybride renne-humain, ou son renne d’origine. Chopper devrait faire partie de la deuxième saison de la série live-action, et il rejoindra finalement les Chapeaux de Paille en tant que médecin. Curtis serait un gros atout pour la série, et resterait également en phase avec l’ambiance loufoque de la série B de la série Netflix.

Une pièce La deuxième saison sera diffusée sur Netflix un an ou deux après la fin des grèves à Hollywood.

