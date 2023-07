Jamie Lee Curtis félicite Lindsay Lohan pour la naissance de son premier bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Charbonneau/BEI/Shutterstock

Jamie Lee Curtis est une fière « grand-mère du cinéma ! » Le Tout partout tout à la fois star, 64 ans, félicitée Lindsay Lohan, 37 ans, après avoir donné naissance à son premier enfant dans une publication Instagram le lundi 17 juillet. Jamie a partagé une photo avec à la fois une photo récente et un retour d’elle et Lindsay dans Horrible vendredi ensemble, alors qu’elle écrivait un doux message à sa fille à l’écran.

Il a été révélé que Lindsay avait donné naissance à son fils Luai le 17 juin. C’est son premier enfant avec son mari Bader Shammas. Jamie a écrit que c’était un « LUNDI MAGIQUE » suite à la nouvelle passionnante. « Bénédictions à Lindsay et Bader pour la naissance de Luai ! » elle a écrit. Un représentant pour le Méchantes filles star a confirmé la nouvelle passionnante dans une déclaration à Page 6. « La famille est aux anges », ont-ils déclaré.

Avant d’accoucher, Lindsay avait taquiné que son fils « arrivait bientôt » en publiant une photo d’un body pour bébé avec les mots imprimés sur le devant, et elle a reçu des tonnes de félicitations de fans et d’autres célébrités, y compris Katie Couric, Chloé Fineman, et plus.

Cela fait 20 ans que Jamie et Lindsay ont partagé la vedette dans le film à succès Horrible vendredi ensemble. Alors que le hit de 2003 est depuis longtemps un favori des fans, il n’y a jamais eu de suite, mais Jamie a admis qu’elle aimerait revoir les personnages après tout ce temps dans une interview d’octobre 2022 sur La vue. «Créativement, je suis grand ouvert. Lindsay Lohan et moi de retour dans un Freaky Friday. Elle vient de faire un film de Noël, je crois, et elle s’est mariée. C’est parfait. Apportez-le », a-t-elle déclaré en guise de présentation du film. « J’aimerais voir Lindsay être la grand-mère sexy, et j’aimerais me voir essayer de m’occuper des tout-petits. »

Lindsay a également montré son soutien à une éventuelle Vendredi bizarre 2, disant qu’elle est définitivement ouverte si le script est correct. « Jamie et moi sommes tous les deux ouverts à cela, alors nous laissons cela entre les mains. Nous ne ferions que quelque chose que les gens adoreraient absolument », a-t-elle déclaré. Le New York Times dans une interview de mai 2023. Heureusement, il a été rapporté que Disney avait le projet en cours, selon Variété.

