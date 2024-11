Jamie Lee Curtis dit que réaliser qu’elle « va bientôt mourir » l’a amenée à regarder des films plus puissants

Jamie Lee Curtis, dont les nombreux contacts avec la mort fictive aux mains de Michael Myers ont fait d’elle la reine indémodable d’Halloween à Hollywood, révèle dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire que faire face à la mortalité réelle a inspiré la prochaine phase de sa carrière dans l’industrie.

Au milieu d’une conversation plus large sur son travail en tant que productrice d’un prochain documentaire sur l’icône du fitness des années 90, Susan Powter (et son avenir potentiel dans le Halloween série de films), la femme de 65 ans raconte à EW que travailler sur le projet Powter l’a fait réfléchir sur sa position dans une industrie qui met souvent de côté les femmes d’un certain âge.

« J’aurais dû la jouer dans un film », dit Curtis, ajoutant qu’elle avait déjà voulu jouer Powter dans un projet scénarisé au plus fort de la renommée de l’icône du bien-être, au milieu des années 1990. « J’y pensais à l’époque. Je n’y pensais pas aujourd’hui parce que je ne savais pas où était Susan Powter. Lorsqu’elle était dans son ascendant, j’aurais absolument été la personne que vous auriez embauchée. . J’étais mignonne dans un justaucorps, j’avais les cheveux courts, je les aurais coupés plus courts, je suis effrontée et audacieuse, peut-être un peu agaçante, peut-être un peu bruyante. »

Susan Powter (à gauche) et Jamie Lee Curtis.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait présenté son idée de jouer Powter dans un film dans les années 90, Curtis a répondu qu’elle n’aurait pas eu la confiance nécessaire pour défendre un tel projet en son propre nom à l’époque.

« Je n’ai pris mon pouvoir en tant que producteur que lorsque j’ai réalisé que j’allais mourir bientôt. Quand j’ai eu 60 ans, cela a été un véritable tournant où j’ai réalisé toutes les choses que j’avais dans ma tête, mon cœur, mon esprit, l’âme, l’esprit et la force vitale allaient mourir avec moi si je ne les introduisais pas dans l’univers », dit-elle, expliquant qu’elle s’est sentie obligée de jeter les bases de sa propre société de production, Comet Pictures, après l’épiphanie. . « C’était mon moment de vérité, et c’est à ce moment-là que je suis allé voir Jason Blum et que je lui ai dit : ‘Je veux une société de production.’ Cela a plutôt bien fonctionné pour nous tous. »

Le prochain documentaire de la cinéaste Zeberiah Newman, que Curtis a personnellement financé, enquête sur la façon dont Powter a perdu sa fortune et a fini par travailler comme chauffeur-livreur pour Uber Eats en 2024. Tandis que le documentaire plongera en profondeur dans la renommée de l’icône du fitness – qui comprenait son propre court-métrage – talk-show vécu entre 1994 et 1995, ainsi que son emblématique « Stop the Insanity! » infopublicité – il sert également de miroir sociétal pour le public.

« Il ne s’agissait jamais d’un article sur l’exploitation de Susan Powter, mais d’une mise en accusation de la façon dont nous rejetons les êtres humains à mesure qu’ils vieillissent dans ce pays. C’est une exploration de l’incroyable cruauté que nous infligeons aux personnes âgées et du manque de ressources, et de la manque de dignité offert à ces êtres humains qui ont vécu avant nous, qui nous ont servi et qui nous ont donné la vie que nous vivons tous aujourd’hui », souligne Curtis. « C’est un réquisitoire contre toutes les familles qui ont enfermé les personnes âgées de cette manière oubliée et horrible. C’est un réquisitoire contre la façon dont nous traitons les personnes âgées dans notre vie professionnelle. »

Plus tôt ce mois-ci, PERSONNES a rendu compte des conditions de vie actuelles de Powter, la star révélant qu’elle a perdu sa fortune amassée à cause de mauvaises affaires, de poursuites judiciaires et du fait de compter sur une équipe qui l’a poussée vers une expérience « mortifiante » avec la célébrité à la télévision.

« Ils ont commencé à produire le ‘moi’ à partir de moi », a déclaré Powter, 66 ans. « Et c’est arrivé quand l’argent est arrivé ici [raising her hand up high]. Ensuite, c’était comme : « Oh, Suze, ne dis pas ça. Non, non. C’est un peu trop. Oh, tu es choquant. Choquant.’ Mais c’est le même choc qui m’a amené là-bas. »