Jamie Lee Curtis devient émotif en s’adressant au tweet antisémite de Ye : “C’est un comportement odieux”

Jamie Lee Curtis a révélé qu’elle avait été émue aux larmes par un tweet antisémite partagé par Ye samedi.

Ye a été exclu de son compte Twitter après avoir partagé : “J’ai un peu sommeil ce soir mais quand je me réveille, je vais mourir con 3 Sur les JUIFS Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs le sont en fait Juif aussi, vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve tous ceux qui s’opposent à votre ordre du jour.”

Curtis a réagi au tweet en ligne et a ensuite commenté le message de Ye lors d’une interview lundi sur “TODAY”.

SARAH SILVERMAN ET JAMIE LEE CURTIS DIRIGENT LA RÉACTION DE HOLLYWOOD À YE TWEET LABELLISÉ ANTISÉMITE : « VOS MOTS MALENT »

“J’ai éclaté en sanglots. Je me suis réveillé et j’ai éclaté en sanglots. ‘DEFCON 3 sur le peuple juif’ ? Qu’est-ce que tu fais ? verser cela comme si le peuple juif n’avait pas eu assez de mal ? » dit Curtis. “Comme si les Asiatiques – je veux dire ‘Everything Everywhere All at Once’ était un film sur une famille d’immigrants asiatiques – si les Asiatiques n’en avaient pas assez.”

“Je veux dire, c’était juste odieux. C’est odieux.”

L’actrice de 63 ans est apparue dans le talk-show du matin pour parler de son film “Halloween Ends”, le treizième épisode de la franchise. Le film devrait sortir le 14 octobre.

L’actrice a parlé de la honte de la victime qui se produit dans le film, avant de revenir sur le sujet du tweet de Ye. Curtis est devenu émotif et l’hôte Hoda Kotb a noté que les yeux de la star s’étaient “gonflés de colère”.

VOUS AVEZ VERROUILLÉ L’ACCÈS À TWITTER EN RAISON D’UNE “VIOLATION” DES POLITIQUES

“C’est juste odieux. C’est un comportement odieux”, a poursuivi Curtis. “J’espère qu’il obtiendra de l’aide. J’espère que ses enfants obtiendront de l’aide de lui. C’est terrible.”

“Cela a provoqué une tonne de réactions”, a noté Kotb.

« Et si nous ne réagissons pas, qui sommes-nous ? Curtis a répondu “Qu’est-ce que ça dit des gens qui ne réagissent pas ? Qui s’est réveillé et a lu ça et s’est dit : “Oh, qu’est-ce que tu manges au petit-déjeuner ?””

“C’est juste une grande préoccupation. Vous savez, ces outils de communication sont beaux, et ils peuvent nous connecter, puis ils peuvent simplement nous coincer et les gens peuvent simplement verser leur bile à travers ces portails dans nos vies.”

Curtis a initialement demandé à Ye de “s’arrêter” dans un tweet partagé sur son compte Twitter samedi.

“Le jour le plus saint du judaïsme était la semaine dernière”, a partagé Curtis avec ses millions de followers. “Une menace contre le peuple juif s’est soldée une fois par un génocide.

“Vos paroles blessent et incitent à la violence. Vous êtes un père. S’il vous plaît, arrêtez.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Curtis n’a pas été la seule célébrité à réagir en ligne. Sarah Silverman a également partagé ses réflexions sur le tweet de Ye.

“Kanye a menacé les Juifs hier sur Twitter et ce n’est même pas à la mode. Pourquoi la plupart du temps, seuls les Juifs dénoncent la haine juive ? Le silence est si fort”, a-t-elle écrit.

“Ceci, c’est inacceptable”, a noté Michael Rapaport. “Je vais être celui qui te dira de briser le cœur de ton rêve. Tu ne seras jamais président.”

Le retour de Ye sur Twitter aurait été déclenché par une nouvelle suspension d’Instagram.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS