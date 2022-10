Jamie Lee Curtis dans les films de franchise ‘Halloween’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation d’Everett Collection

Jamie Lee Curtis a joué la «dernière fille» Laurie Strode pendant quatre décennies.

a joué la «dernière fille» Laurie Strode pendant quatre décennies. Halloween se termine est sur le point de mettre fin à la franchise.

L’emblématique Scream Queen est apparue (d’une manière ou d’une autre) dans pas moins de huit Halloween films.

Michael Myers n’a pas vu le dernier de Jamie Lee Curtis…encore. Alors que son personnage de longue date, Laurie Strode, se prépare à affronter à nouveau le célèbre slasher dans Halloween se termine, les fans se demandent combien de fois elle a joué la “dernière fille” emblématique de la franchise. Voici notre récapitulatif de chaque fois qu’elle a joué la baby-sitter tenace, de Jean CharpentierLe classique de 1978, jusqu’au dernier épisode, devrait sortir en salles le vendredi 14 octobre.

Halloween de John Carpenter (1978)

Jamie a défini un genre entier lorsqu’elle a accepté le travail de baby-sitting de l’enfer en 1978. En tant que Laurie Strode, Jamie s’est battue pour se tailler une place dans l’histoire de l’horreur, et elle a fait un travail formidable. Lorsque Michael Myers se libère de l’asile et retourne dans la ville fictive de Haddonfield, dans l’Illinois, le soir d’Halloween, il se retrouve face à face avec un ennemi dont la volonté de survie est destinée à le torturer pendant des décennies.

Le slasher masqué implacable traque et tue les amis de Laurie un par un, perdant finalement dans sa bataille finale contre l’adolescente féroce qui est littéralement déterminée à protéger les enfants qu’elle est là pour garder. Malgré tous ses efforts, il ne peut pas tuer Laurie et tombe d’un balcon après avoir été abattu par le psychiatre Dr Loomis (Donald S’il vous plaît). Bien sûr, il s’échappe dans le noir d’encre de la nuit d’Halloween, pour tuer encore et encore.

Jamie est connue comme l’une des premières femmes à se tailler le rôle de la «dernière fille» dans le trope d’horreur étrangement aimé. Selon Fandomle réalisateur Carpenter l’a choisie comme un hommage au légendaire film d’horreur d’Alfred Hitchcock Psychoqui mettait bien sûr en vedette sa mère, Janet Leigh. Jamie aurait été terrifié à l’idée d’être licencié du rôle. Au lieu de cela, tout comme sa mère, elle a été catapultée dans l’histoire du cinéma.

Halloween Extended Edition / TV Cut (1980)

Le concert de citrouille et de couteau de Jamie prenait vraiment de l’ampleur. En 1981, elle revisite littéralement le film original pour un long montage qui sera diffusé à la télévision. Par Fandom, elle avait déjà coupé ses cheveux courts et devait porter une perruque pour la continuité. Le scénario est resté en grande partie le même, mais plusieurs ajouts ont été apportés afin de compenser les modifications exigées par le département des normes et pratiques de NBC. Bien sûr, la “forme” dévorante était là aussi.

Halloween 2 (1981)

Il n’a pas fallu longtemps pour Halloween la fièvre s’est emparée de lui, et il n’a fallu que quelques années avant qu’une suite ne frappe. Jamie Lee et le réalisateur Jean Charpentier est revenu pour la suite sanglante au tournant de la décennie, bien que Carpenter n’ait tourné que des scènes limitées, avec Rick Rosenthal diriger l’essentiel du film. Se déroulant immédiatement après le premier film, Laurie est transportée d’urgence à l’hôpital Haddonfield Memorial, et là, en tant que patiente, subit une autre série de traque sanglante par le tueur dérangé. C’était une extension créative terrifiante du premier film et a cimenté la franchise en tant que classique. Laurie, bien sûr, vivra pour un autre tour. Jamie avait 22 ans lorsqu’elle a fait le retour immédiat à Haddonfield.

Halloween III: Saison de la sorcière (1982)

La Halloween La franchise était un train en fuite en 1982, et elle ne faisait que prendre de l’ampleur. Bien que Jamie n’ait pas joué dans le film capricieux, les fans aux oreilles pointues savent qu’elle est apparue dans un camée vocal en tant qu’annonceur / opérateur téléphonique du couvre-feu. Étant donné que le film n’était pas réellement lié à l’histoire originale et réalisé par Tommy Lee Wallaceil n’est généralement pas considéré comme faisant partie du Halloween Jamie est connu pour.

Halloween H20 : Vingt ans plus tard (1998)

Après une période de réflexion considérable pour The Shape et Jamie, Halloween H20 : Vingt ans plus tard a fait ses débuts plus d’une décennie et demie plus tard. La version modernisée a fait revenir Laurie en tant que doyenne d’une école privée avec une coupe de lutin carrément sexy et apparaissant à côté Josh Hartnet et michelle williams, entre autres. Plus important, H20 a marqué son apparition dans un film d’horreur aux côtés de sa mère Janet, qui jouait Norma Watson. Jamie a joué le rôle de Laurie Strode / Keri Tate (protection des témoins, naturellement), et le film a relancé la franchise et le scénario original de Myers, d’une manière sanglante.

Halloween : Résurrection (2002)

En 2002, une toute nouvelle génération avait découvert le délicieux frisson de la chasse Michael Myers/Laurie Strode. Mené par Rick Rosenthal et saupoudré d’un peu de magie de mannequin et de popstar (Tyra Banks et Busta Rimesquelqu’un ?) ce film d’horreur a prouvé que cette série n’allait nulle part de sitôt. Jamie, pour sa part, a continué à maintenir la franchise avec sa force invincible et invincible. Dans cette suite charnue, Michael revient à Haddonfield pour faire des ravages sur le casting d’une émission de téléréalité.

Halloween (2018)

Une autre décennie et demie s’est écoulée avant que Jamie ne soit prêt à reprendre le rôle de sa vie. En attendant, Scout Taylor-Compton et Danielle Harris se sont essayés au rôle de Laurie dans d’autres Halloween films– mais Jamie était toujours destiné à revenir. Nommé simplement Halloweenle film réinitialiserait et mettrait à jour le scénario emblématique avec des éléments originaux et le lancerait dans une trilogie qui se terminerait finalement avec Halloween se termine – la finale très attendue qui se déroulera dans ses salles le vendredi 14 octobre. À ce jour, Laurie a une fille à elle, Karen, jouée tout au long de la trilogie par Judy Greer. John Carpenter a été directeur exécutif, donc sa main de génie a joué un grand rôle dans le succès de la suite directe, produite par Universal Pictures – la maison du film original.

Halloween tue (2021)

S’inspirer de Halloween 2, Halloween tue labouré directement à travers une pandémie pour reprendre là où le film de 2018 s’était arrêté. Ce tour, Laurie passe la plus grande partie du film dans un lit d’hôpital tandis qu’une foule de justiciers se forme, déterminée à reprendre Haddonfield. Mais tout va terriblement mal, dans la grande tradition de Michael Myers. Imprégné de nombreux commentaires sociaux ironiques, le film a fait de son mieux pour maintenir la franchise en vie, même s’il ressemble à un épisode typique du milieu.

Halloween se termine (2022)

Réalisé par David Gordon Vertqui a dirigé les trois derniers films pour une continuité étroite, Halloween se termine vise à amener les quarante dernières années sanglantes à un point culminant effrayant et à y mettre fin pour de bon. Alors, où cela laisse-t-il notre héros, la bien-aimée Final Girl? Selon Magazine SFX, elle n’exclura pas tout à fait un retour. “J’étais assise à l’endroit exact où je suis assise en ce moment quand mon téléphone a sonné, et c’était Jake Gyllenhaal”, aurait-elle déclaré. Effets spéciaux (passant par JeuxRadar) dans son Halloween se termine numéro de couverture ce mois-ci. “J’ai décroché le téléphone et il a dit:” Hey Jame, mon ami David Gordon Green “- avec qui il venait de travailler sur le film Plus forte – ‘j’aimerais vous parler d’un Halloween film.’ C’était en 2017, en été. La dernière chose que je pensais faire il y a cinq ans serait un Halloween film.”

Jamie a poursuivi: «Et me voilà, j’en ai terminé trois avec un groupe de personnes créatives fantastiques. Cela a non seulement été satisfaisant pour moi personnellement et sur le plan créatif, mais cela m’a lancé de manière créative dans un tout autre monde. J’ai une vie créative maintenant, grâce au film d’Halloween et à son succès. J’ai maintenant un partenariat avec Jason Blum à Blumhouse, j’ai une société de production, j’ai écrit un film d’horreur que je vais réaliser, je produis des séries télévisées, j’achète des livres. Tout cela était la dernière chose que je pensais faire il y a cinq ans. Alors dire jamais est stupide.

Mais de manière réaliste, dans d’autres commentaires, Jamie pense que c’est la fin. “Je dois maintenant la libérer et la laisser vivre dans l’esprit et le cœur des fans qui l’ont soutenue”, a-t-elle déclaré. Divertissement hebdomadaire dans un rapport du 11 octobre. “Je peux maintenant partir et faire mon propre truc.”